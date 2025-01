Diretor desmente rumor sobre novo filme do Superman

James Gunn é o diretor e roteirista de ‘Superman’ - Foto: Divulgação

James Gunn, diretor e roteirista de ‘Superman’, desmentiu a informação de que o filme estaria com orçamento de US$ 363 milhões. O cineasta comentou sobre o assunto em resposta a um seguidor no X, o antigo Twitter, na última sexta-feira, 20.

Leia também:

>> X-Men no MCU: atriz de ‘Stranger Things’ pode ser Jean Grey

>> ASSISTA! ‘Superman’ ganha teaser e prepara terreno para trailer

>> ‘Superman’ ganha primeiro pôster; veja

“Desmentido há muito, muito tempo (e não, ele não custou nem perto disso)”, iniciou Gunn. “Nós filmamos apenas algumas semanas em Ohio. Não sei onde, como ou porque razão alguém pensaria que teria acesso ao nosso orçamento.”, completou.

Veja o comentário:

Comentário de James Gunn | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A história de ‘Superman’ será focada em um Clark Kent mais jovem, logo depois de deixar Smallville, e nos primeiros dias como repórter na cidade de Metrópoles. Paralelo ao começo de sua carreira profissional, ele também dá os passos iniciais como Superman. O filme, porém, não é uma história de origem.

Com David Corenswet (‘Pearl’) como Clark Kent/Superman, o longa também terá no elenco Rachel Brosnahan (‘A Maravilhosa Sra. Maisel’) como Lois Lane e Nicholas Hoult (‘Mad Max: Estrada da Fúria’) é o vilão Lex Luthor.

Com lançamento marcado para 10 de julho de 2025, Superman é o primeiro filme do novo DCU.