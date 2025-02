‘Ainda Estou Aqui’ estreia com bilheteria impressionante nos EUA

O filme retrata uma época de crise e o crescente controle da ditadura militar - Foto: Divulgação

O drama brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, fez uma estreia impressionante no circuito comercial dos Estados Unidos, sendo cotado para o Oscar 2025.

O filme liderou a bilheteria nas cidades de Los Angeles e Nova York, apesar de estar sendo exibido em apenas cinco salas. A arrecadação total foi de US$ 125 mil, o que garantiu a 26ª posição geral no país. No entanto, o que chama atenção são os números relativos: com uma média de US$ 25 mil por sala, ‘Ainda Estou Aqui’ superou filmes como 'O Brutalista', que registrou US$ 5,8 mil por sala.

Ambientado no Brasil de 1971, o filme retrata uma época de crise e o crescente controle da ditadura militar. Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, o longa conta a história de uma mulher que se reinventa como ativista após o desaparecimento de seu marido, sequestrado pela Polícia Militar.

A performance de Fernanda Torres como Eunice tem sido amplamente aclamada e gerou diversas indicações, incluindo o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, no qual venceu. Fernanda concorreu com grandes nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Tilda Swinton.

‘Ainda Estou Aqui’ segue em cartaz no Brasil, onde já atraiu mais de três milhões de espectadores.