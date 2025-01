De graça! Salvador vai receber cinema a céu aberto em 2025

Atividade virá a Salvador em outubro - Foto: Divulgação

Salvador receberá uma experiência cultural bem diferente em outubro deste ano com o Open Air Brasil, evento que traz a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, com impressionantes 325m², equivalente ao tamanho de uma quadra de tênis.

Durante 12 dias, a capital baiana receberá exibições de filmes em uma estrutura inovadora que promete encantar o público local.

A edição deste ano inclui outras grandes capitais brasileiras: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, o evento traz uma novidade especial: o Cinema Inflável, uma versão itinerante com uma tela de 10m x 6m, que será montada em localidades onde não há salas de cinema.

Essa ação, marcada para novembro e dezembro, passará por 10 cidades da região metropolitana e do interior baiano, oferecendo ingressos gratuitos para democratizar o acesso à sétima arte.

O local do evento em Salvador ainda não foi divulgado.