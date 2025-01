"Missão Porto Seguro": conheça comédia gravada na Bahia que chegou ao Prime Video

No longa, a policial Denise (Giovanna Lancellotti) se disfarça de adolescente com a ajuda de Babi (Ademara) - Foto: Divulgação

Sol, mar, É O Tchan! e Bahia. Este seria o roteiro perfeito para férias inesquecíveis. Não para a policial Denise (Giovanna Lancellotti), que, em plena praia, decidiu investigar um crime em meio a um grupo de estudantes que curtia uma viagem de formatura. Para descobrir os detalhes do caso, ela resolveu utilizar uma tática inusitada: se disfarçar de adolescente para se aproximar da filha de um chefão de uma perigosa quadrilha de armas. De casal em lua de mel, até lidar com uma trambiqueira, a confusão é grande.

Esse é o enredo de “Missão Porto Seguro”, comédia nacional que estreou no Prime Video. E se quem é baiano sentir que já viu a ambientação em algum lugar, é isso mesmo: a produção original foi gravada, em parte, no Sul do estado. No final de 2023, o Cineinsite A TARDE acompanhou de perto o final das filmagens em um resort de luxo no distrito de Arraial d’Ajuda.

O local, inclusive, foi uma experiência marcante para o elenco, que compartilhou alguns momentos inesquecíveis das gravações. “O sol, que falta em São Paulo, transformou tudo. Minha rinite até melhorou”, brincou a atriz Sophia Valverde, que destacou ainda as cores, a hospitalidade da região e, principalmente, os sabores da Bahia. “Experimentei acarajé e gostei muito, Quero voltar”, disse, aos risos.

No filme, Sophia dá vida à patricinha Sílvia, justamente a adolescente com a qual Denise precisa estreitar relações para descobrir os crimes. Para viver a jovem, a artista disse que se inspirou em personagens famosos do cinema como a icônica Regina George de “Meninas Malvadas” (2004). Além da atuação, a curitibana também escolheu o visual de Sílvia, que contou até com uma peça de roupa inspirada em capoeiristas. “Eu achei na internet e eles fizeram na minha medida, uma rosa. Inclusive, essa calça está comigo hoje”, contou.

Toda patricinha, claro, tem a sua fiel escudeira e com Sílvia não poderia ser diferente. Enza, vivida por Letícia Pedro, promete dar ainda mais dor de cabeça a Denise. “A Enza tem medo de perder o posto de melhor amiga da Sílvia. Então, quando a Denise chega, ela se sente ameaçada. Ela tem necessidade de aprovação, de estar junto o tempo todo, mas acho que rola uma certa obsessão. Ao mesmo tempo que ela quer ser a Sílvia, ela também é obcecada pela Sílvia”, explica.

Elenco conta com novos talentos como Ademara, Raphael Vicente, Igor Jansen, Sophia Valverde e Letícia Pedro | Foto: Divulgação

Talentos em ascensão

Produzido pela Glaz Entretenimento, com roteiro de Denis Nielsen, Nathalia Cruz, Cris Werson, Vitor Brandt e Leandro Soares, Missão Porto Seguro tem um elenco formado por grandes personalidades da comédia nacional. Em meio a nomes já experientes como os do baiano Érico Brás, Miguel Falabella e Mariana Xavier, o longa traz ainda duas estrelas do humor em ascensão na internet: Ademara e Raphael Vicente. Completam o time de atores Igor Jansen, Antonio Tabet, Babu, Marcelo Médici e Diogo Almeida.

Famoso por impressionar diversas divas pop como Shakira e Madonna, o carioca Raphael Vicente está estreando nas telonas com Missão Porto Seguro. O influencer interpreta Jota, o fashionista da turma de adolescentes que confronta Denise. Ele conta que a experiência o despertou para novas formas de produzir conteúdo na internet.

“O meu sonho é ser diretor. Tudo que eu faço, eu quero dar o meu melhor. Eu quero ser um diretor que entenda sobre dança e atuação, por exemplo. Eu adquiri experiências ali no set que vou usar para minha vida inteira, tanto em coisas técnicas, tanto para atuação, que é algo que eu pretendo continuar e me aprimorar mais”, afirma.

Giovanna Lancelloti é a protagonista do filme | Foto: Divulgação

Com muito humor, Missão Porto Seguro brinca com uma fase tida como complicada por muita gente: a adolescência. A premissa é utilizada para passar importantes lições como o valor da amizade, da autoestima e da autoaceitação. O final surpreendente reforça que a jornada de Denise foi necessária para seu crescimento. E quantas Denises existem por aí?

Conhecido por obras infanto-juvenis famosas como “Poliana”, o ator cearense Igor Jansen, acredita que a adolescência em um contexto cômico, como retratada no filme, vai acompanhá-lo por bastante tempo em seus futuros trabalhos. Em Missão Porto Seguro ele é Magno, “crush” de Sílvia, que também acaba se impressionando por Denise.

“É sempre muito gostoso voltar, é sempre muito gostoso reviver esse sentimento de viagem de formatura, de viagem, em geral, com os amigos, que é aquele momento onde você se desprende dos pais. Vamos dizer. Foi massa demais gravar, e o resultado está melhor ainda”, garantiu.

Sinopse de Missão Porto Seguro

Após quase arruinar uma investigação centrada no mafioso Sílvio Quintella, a jovem policial Denise, de 30 anos, é afastada da operação pelo delegado, seu próprio pai. Para se redimir, ela decide arriscar o emprego se infiltrando, sem que seu pai saiba, em uma viagem de formatura para Porto Seguro, onde precisa fingir que é uma adolescente para obter uma prova importante diretamente das mãos de Sílvia, a filha de 17 anos de Sílvio Quintella.



