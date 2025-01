Fernanda Torres brilha em entrevista no 'Jimmy Kimmel': "É lindo"

Fernanda Torres ela brilhou no 'Jimmy Kimmel Live!', talk show popular transmitido pela ABC

A estreia de ‘Ainda Estou Aqui’ nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 17, coincide com um momento histórico para Fernanda Torres. Primeira atriz brasileira a conquistar o Globo de Ouro, ela brilhou no 'Jimmy Kimmel Live!', talk show popular transmitido pela ABC, marcando mais um capítulo de sua trajetória em solo americano. A entrevista foi ao ar na noite de quinta-feira, 16, às 23h20, ou 1h35 de sexta-feira no horário de Brasília.

Fernanda chegou ao palco ovacionada por uma plateia calorosa e mostrou a leveza de quem tem conquistado espaço entre as grandes estrelas internacionais. Durante o bate-papo com o apresentador, ela falou sobre a experiência caótica vivida em Los Angeles, que levou ao adiamento inicial da entrevista, marcada para 6 de janeiro.

A filha de Fernanda Montenegro foi uma das três atrações do programa, que também contou com Anthony Anderson e a banda de indie rock 'Flipturn'.

"Eu tive que ir para Nova York depois do incêndio [em Los Angeles], e depois me disseram: ‘Fernanda, o Kimmel... eles ainda têm [data para] quinta-feira, mas você vai precisar voltar de Nova York’. Eu questionei: ‘Sério? Viajar 5 horas para ir e depois mais 5 horas para voltar?’, e me disseram, então: ‘Fernanda, é a chance de uma vida toda’”, relatou a atriz, arrancando risos do apresentador, que respondeu: "Não sei como vou lidar com isso."

Fernanda também destacou a força de Eunice Paiva, personagem que interpreta no filme dirigido por Walter Salles. "É uma mulher que se reinventou aos 46 anos para se reencontrar. Se tornou advogada e defensora dos direitos humanos. É uma ótima mulher", declarou.

Jimmy Kimmel, por sua vez, exaltou o trabalho da atriz: "É um filme baseado em uma história real, um ótimo filme e você está fantástica nele. Todos são ótimos. Parece tão real e é algo que realmente aconteceu."

Outro momento de destaque foi a história inusitada sobre o troféu do Globo de Ouro durante a evacuação de seu hotel em Los Angeles. "Meu marido me disse, ‘leve na bolsa ou vão achar que isso é uma bomba’. Durante a viagem para Nova York, encontramos um cara, chamado ‘Tsa’, e ele perguntou ‘o que você tem aqui [na bolsa]?’. Eu respondi: ‘um Globo de Ouro’. Então ele perguntou, ‘como você conseguiu?’. Eu disse: ‘melhor atriz em filme de drama’. Ele concluiu: ‘parabéns’"

Fernanda emocionou ao falar sobre sua mãe, Fernanda Montenegro, grande estrela no Brasil e também indicada ao Globo de Ouro no ano de 1999 na mesma categoria. "Ela me disse que viveu para ver isso. É muito lindo", revelou a atriz, que é cotada ao Oscar pelo papel em ‘Ainda Estou Aqui’.

Nas redes sociais, a participação repercutiu amplamente, com internautas celebrando mais um marco na carreira da atriz brasileira, que segue quebrando barreiras no cenário internacional.

Confira a entrevista na íntegra: