Diretor de 'Emilia Pérez' se desculpa com mexicanos pelo filme

Após o lançamento de 'Emilia Pérez', o filme de Jacques Audiard tem gerado polêmica no México, especialmente pela forma como retrata o país e seu povo. A principal crítica recai sobre o fato de o elenco ser majoritariamente estrangeiro e a falta de sensibilidade ao abordar questões sociais mexicanas complexas.

O elenco principal é composto pelas americanas Zoe Saldaña e Selena Gomez, além da espanhola Karla Sofía Gascón, o que gerou descontentamento entre os espectadores mexicanos.



Em entrevista na Cinemateca Nacional do México, o cineasta francês se manifestou sobre as críticas, pedindo desculpas caso o filme tenha causado algum escândalo. "Se há algo que pareça escandaloso para vocês em Emilia, eu peço desculpas. O que eu gostaria de dizer é que não estou tentando dar respostas", afirmou Audiard. "Cinema não oferece respostas, apenas traz perguntas. E talvez essas perguntas oferecidas por Emilia Pérez estejam incorretas. Talvez eu só tenha as achado interessantes. Eu não queria e não quero ser pretensioso", completou o diretor.

'Emilia Pérez' acompanha a história de uma advogada, interpretada por Zoe Saldaña, que é abordada por um chefão do tráfico de drogas com um pedido inusitado: ajudá-lo a realizar sua cirurgia de redesignação sexual para viver como mulher. Selena Gomez interpreta a esposa da criminosa, vivida por Karla Sofía Gascón.

Dirigido por Audiard, o filme ganhou o Prêmio do Júri e o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de 2024, que foi dividido entre as protagonistas. No Brasil, 'Emilia Pérez' será lançado nos cinemas pela Paris Filmes no dia 6 de fevereiro de 2025.

