Mickey vira filme de terror com rato monstruoso

Primeira versão do Mickey Mouse, 'Steamboat Willie' - Foto: Reprodução | Disney

A primeira imagem de 'Screamboat', filme de terror do Mickey, foi revelada pela 'Variety'. A imagem destaca a adaptação sombria de 'Steamboat Willie', a primeira versão do Mickey Mouse, que entrou em domínio público. O filme conta com David Howard Thornton, conhecido por interpretar o Art the Clown na franquia 'Terrifier', interpretando o icônico personagem reimaginado.



Dirigido por Steven LaMorte, o longa promete um rato monstruoso criado com efeitos práticos. "Estou muito animado para compartilhar nosso rato monstro travesso com o mundo. 'Screamboat' é minha maneira de homenagear a Disney enquanto coloco um toque sinistro, mas cômico, no clássico", disse o roteirista e diretor Steven LaMorte à 'Variety'.

Ele também destacou a atuação de Thornton: "Assistir David Howard Thornton dar vida ao 'Steamboat Willie' com os mágicos da Quantum Creation FX foi nada menos que incrível — ele é hilário e mortalmente divertido. Mal posso esperar para que o público conheça Willie e experimente o caos que criamos."

A trama acompanha um grupo de nova-iorquinos em uma viagem noturna de barca que rapidamente se transforma em um pesadelo, quando eles encontram um rato pronto para atacar os passageiros. O elenco do filme inclui Tyler Posey, Kailey Hyman, Brian Quinn, Allison Pittel, Amy Schumacher, Jesse Posey, Jesse Kove, Rumi C Jean-Louis, Jarlath Conroy e Charles Edwin Powell.

'Screamboat' ainda não tem data de lançamento revelada.

Veja a primeira imagem do longa: