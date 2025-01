Saiu! Assista ao primeiro trailer de ‘Demolidor: Renascido’

A série conta com o retorno de Charlie Cox, como Homem Sem Medo, e Vincent D'Onofrio, como o grande vilão - Foto: Divulgação

O Demônio de Hell's Kitchen está de volta! O primeiro trailer oficial de ‘Demolidor: Renascido’ foi divulgado na tarde desta quarta-feira, 15, pelo MCU. A prévia tem muita ação e mostra um “embate” entre o Homem Sem Medo e o Rei do Crime.

A série conta com o retorno de Charlie Cox, como Homem Sem Medo, e Vincent D'Onofrio, como o grande vilão. Ambos já apareceram em produções do MCU.

O herói foi visto em ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ como advogado de Peter Parker e participou de ‘Mulher-Hulk: Defensora de Heróis’, e o vilão apareceu em ‘Gavião Arqueiro’ e ‘Eco’.

O elenco do programa, que tem Dario Scarpadane (‘Jack Ryan’) como showrunner, vai contar também com Margarita Levieva (‘À Tona’), Sandrine Holt (‘Better Call Saul’), Michael Gandolfini (‘The Deuce’), Arty Froushan (‘Carnival Row’) e Lou Taylor Pucci (‘A Morte do Demônio’).

Assista ao trailer:

"It’s not entirely unpleasant seeing you again."



Marvel Television’s all-new series #DaredevilBornAgain premieres March 4 at 6pm PT/9pm ET. Only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/jFsz0DtUDO — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 15, 2025

Um pôster também foi revelado. Veja:

Marvel Television’s all-new series #DaredevilBornAgain premieres March 4 at 6pm PT/9pm ET. Only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/4POqX6A8DV — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 15, 2025

‘Demolidor: Renascido’ vai estrear no Disney+ em 4 de março de 2025.