Atriz de 'Emilia Pérez' reage a críticas de brasileiros: “Não gosto"

Karla Sofía Gascón, protagonista do musical 'Emilia Pérez', comentou sobre as duras críticas e os ataques que tem recebido nas redes sociais, especialmente por comparações com Fernanda Torres. Em entrevista ao O Globo, a atriz lamentou a rivalidade criada entre os trabalhos delas.

“Não gosto disso. Acho feio usarem a minha atuação ou o meu filme como uma plataforma para elogiar Fernanda Torres ou o filme dela. Para ressaltar o trabalho de uma atriz, não é necessário desmerecer o trabalho de outra”, afirmou.

Apesar das comparações, Karla elogiou Fernanda, com quem já teve oportunidade de se encontrar. “Espero que Fernanda ganhe todos os prêmios do mundo. Não acho que eu seja mais merecedora do que ela. Mas acho ridículo esse jogo montado nas redes sociais para destroçar a minha atuação e o meu filme”, disse.

O musical, protagonizado pela espanhola, narra a história de um chefe de cartel mexicano que se submete a uma cirurgia de redesignação sexual. No entanto, o filme tem enfrentado duras críticas, pois nem o diretor nem as atrizes principais são mexicanas.

A atriz continuou opinando sobre os ataques que tem recebido nas redes sociais: “Hoje qualquer menino de 13 anos pode criar 25 perfis falsos e destruir reputações com comentários absurdos e estúpidos.” Ela também destacou a falta de relevância das críticas ao filme. “As críticas a ‘Emilia Pérez’ vêm de perfis como @hz24 ou @c3221. Não têm nenhuma credibilidade”, completou a atriz, que pode se tornar a primeira pessoa transexual indicada ao troféu de Melhor Atriz.

Mesmo assim, ela destacou que as críticas não representam a totalidade da recepção ao filme. “Eu, pessoalmente, não recebi nenhuma crítica. Vi duas ou três na internet, mas assim como vejo 250 milhões de notícias no mundo falando o quanto o filme é maravilhoso. Obviamente, nem todo mundo vai gostar do filme, seria algo extraordinário”, completou.

Fernanda Torres já havia comentado sobre a boa relação entre ela e Karla Sofía Gascón. Em entrevista à GloboNews, no dia 6 de janeiro, a atriz revelou que Karla foi “um amor” durante uma festa nos Estados Unidos e ainda a apresentou a Nicole Kidman, que também a recebeu muito bem.