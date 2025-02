Rodrigo Simas lança filme de comédia em Salvador

Dirigida por Cris D'Amato, a produção ganhou prêmio internacional - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O ator Rodrigo Simas marcou presença em Salvador. Na noite desta quarta-feira, 22, a capital baiana recebeu a pré-estreia do filme ‘Viva a Vida!’. O evento aconteceu no Shopping Barra e contou com a presença de Simas, que protagoniza o filme ao lado da atriz Thati Lopes. A produção chega aos cinemas no dia 30 de janeiro.

O longa acompanha a história de Jéssica (Thati Lopes), uma jovem que decide investigar o passado de sua família ao lado de Gabriel (Rodrigo Simas), seu primo distante. Rodrigo se mostrou animado com o lançamento e comentou a reação do público durante as exibições da obra.

"É um filme que eu tô botando minhas fichas. Acho que vai ser bem aceito. Quem já assistiu às outras pré-estreias se emocionou, curtiu e se divertiu. Então, a expectativa é a melhor possível", afirmou em entrevista ao MASSA!.

Dirigida por Cris D'Amato, a produção ganhou o prêmio de Melhor Comédia no Toronto International Women Film Festival, premiação canadense voltada para o público feminino. O ator comentou sobre a sensação de ter participado desse momento. "Fiquei muito feliz. Antes de estrear, o primeiro prêmio que ele concorreu já ganhou. Isso só bota nossa expectativa maior ainda para essa estreia", contou.

O prêmio conquistado por Viva a Vida! reflete o destaque que o cinema nacional vem ganhando recentemente. Rodrigo Simas atribuiu parte desse sucesso das produções brasileiras ao desempenho de ‘Ainda Estou Aqui'. "O cinema nacional é muito potente, sempre foi. Com alguns acontecimentos, ele está crescendo cada vez mais no momento atual, com o Ainda Estou Aqui e com a Fernanda", pontuou.

O artista ainda ressalta a importância desse novo momento vivido pelas produções brasileiras. "Acho que isso só coloca a gente com mais esperança e querendo fazer mais cinema. Acho que é importantíssimo a gente cultivar, se empenhar e assistir o cinema no Brasil", concluiu.