Instituto inaugura 1ª sala de cinema no Quilombo do Coqueiro Grande

O Instituto Audiovisual Mulheres de Odun (iAMO) inaugura a CineLankiana, primeira sala de cinema no Quilombo do Coqueiro Grande, localizada no bairro de Cajazeiras, em Salvador, nesta quinta-feira, 23.

O CineLankiana tem capacidade para 48 lugares e tecnologias avançadas de projeção e sonorização, além de climatização e poltronas confortáveis e modernas. O espaço, localizado fora da movimentação dos shoppings, contará com uma programação dedicada a exibir os principais lançamentos nacionais e internacionais.

Além das sessões de cinema, o público poderá desfrutar do Café Pina, que oferece a tradicional pipoca de cinema, uma seleção especial de cafés da Chapada Diamantina/BA — coado e mocha — a partir de R$ 7,10, petiscos variados e uma biblioteca com livros sobre cultura negra e uma discoteca de vinil.

Espaço conta com biblioteca com livros sobre cultura negra e uma discoteca de vinil | Foto: Divulgação

O nome “Lankiana” é uma homenagem à Yalorixá Lankiana de Nkosi, uma das primeiras filhas iniciadas no Terreiro Manso Dandalungua Cocuazenza, há 73 anos. Mameto Lankiana é uma referência espiritual e humana para os diretores do iAMO: Viviane Ferreira, Gustavo Ferreira, Bruna Anjos e Camilla Prado.

Para Viviane, “o nascimento do CineLankiana é a realização do sonho de aproximar a magia do cinema das pessoas que acessam a intensidade e poesia que é transitar no quilombo do Coqueiro Grande, além de reconhecer, em vida, a importância da Mameto responsável pelos cuidados do meu orí e do orí do meu irmão, Gustavo Ferreira. Com o CineLankiana, podemos dizer: obrigada, minha mãe, por tudo!”.

A inauguração contará com uma sessão especial para convidados, com exibição do premiado longa metragem ‘Kasa Branca’, dirigido por Luciano Vidigal, que estará presente. O filme, que narra a história de um adolescente negro da periferia carioca enfrentando os desafios da vida ao lado de sua vó com Alzheimer, foi destaque no festival do Rio, recebendo os prêmios de Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora.

O CineLankiana seguirá dedicado a sessões restritas para convidados ao longo do mês de fevereiro, abrindo suas portas para operação comercial e público geral a partir do dia 6 de março de 2025, com quatro sessões diárias: às 14h, 16h15, 18h30 e 20h45. O funcionamento será de terça à domingo, das 13h às 23h, com ingressos a preços acessíveis: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Como ação de lançamento e democratização do acesso, o CineLankiana contará com promoção aos sábados, onde todas as pessoas pagam meia entrada até 6 de maio de 2025.