Alexandre Pires diz o que acha da nova geração do pagode: “Qualidade”

Alexandre Pires no palco do Festival de Verão 2025 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O cantor Alexandre Pires levou a turnê da banda ‘Só Pra Contrariar’ com a formação original para o Festival de Verão 2025 neste sábado, 25, no Parque de Exposições de Salvador. A tour recebeu o nome de ‘SPC Acústico 2 - O Último Encontro’ e marca a despedida oficial do artista do grupo.

Leia também:

>> Fã viaja 24 horas de ônibus para ver Ana Castela: “Sou louca?”

>> Tia Má sai em defesa do ‘naipe baiano’: “Há espaço”

>> Pitty quer fortalecer a cena do rock baiano: “Ressignificar”

Em entrevista coletiva logo após sair do palco, o cantor afirmou que a Bahia faz parte da história do pagode dos anos 1990. “Eu diria que sou muito grato aos baianos nesses 35 anos de profissão, de música. O povo baiano sempre nos prestigiando, não apenas ao Só Pra Contrariar e a mim, como a todos os artistas populares no Brasil. É muito bom estar aqui, cantar aqui”, disse.

Na oportunidade, Alexandre Pires enalteceu a nova geração do pagode e do samba. Segundo ele, tem muito talento envolvido. “O samba não pode parar. Como diz a nossa Marrom, o samba não pode morrer. Essa garotada está vindo aí com uma força grande, fazendo um trabalho muito bonito, e eu sou muito fã”, completou.

Na turnê ‘SPC Acústico 2 - O Último Encontro’, Alexandre volta ao lado do irmão Fernando Pires, e dos outros integrantes: Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

Festival de Verão

O Festival de Verão 2025 acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador. Os shows acontecem nos palcos Cais e Ponte, começando às 16h20.

Confira a programação completa:

Sábado, 25

Palco Cais - Pitty convida Melly;

Palco Ponte - Ana Castela convida Xamã;

Palco Cais - Só Pra Contrariar convida Alcione;

Palco Ponte - Bell Marques;

Palco Cais - Natiruts;

Palco Ponte - Alok;

Palco Cais - Daniela Mercury e Timbalada.

Domingo, 26

Palco Cais - Parangolé;

Palco Ponte - Jão convida Gustavo Mioto;

Palco Cais - BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão;

Palco Ponte - Leo Santana;

Palco Cais - Ivete Sangalo;

Palco Ponte - Luiz Caldas & Saulo;

Palco Cais - Ludmilla;

Palco Ponte - Sambaiana convida Diogo Nogueira;

Palco Ponte - Pedro Sampaio.