Léo Santana anima multidão em 1º PaGGodin de 2025

Foram seis horas de muito samba e paGGode - Foto: Divulgação

Léo Santana atraiu uma verdadeira multidão com a turnê do PaGGodin. A primeira edição de 2025 aconteceu na tarde deste sábado, 25, no espaço Na Praia, em Brasília.

Foram seis horas de muito samba e paGGode. Com ingressos esgotados, Léo animou 10 mil pessoas e não escondeu a alegria de voltar com o projeto.

“O PaGGodin é um projeto muito especial para mim e estou muito feliz em poder trazer ele para Brasília, que é um lugar que tenho uma relação muito especial e de muito carinho.”, comentou o gigante Léo Santana.

O PaGGodin é uma parceria entre a Salvador Produções e a R2, de Brasília.