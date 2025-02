Gustavo Mioto desabafa sobre ida de Ana Castela ao Festival de Verão: "Dificuldade de separar"

Sertanejo é convidado do show de Jão no último dia do Festival de Verão 2025 - Foto: Reprodução | Redes Sociais e A TARDE Play

Convidado do show de Jão no último dia do Festival de Verão 2025, Gustavo Mioto rasgou o verbo sobre os burburinhos envolvendo a sua participação no evento, um dia após a apresentação da ex, Ana Castela, que cantou no sábado, 25. Na web, alguns internautas chegaram a fazer comentários e especulações sobre o futuro dos dois.

Leia também

>>> Gafe! Drone passa entre as pernas de Alexandre Pires e revela demais

>>> Com Claudia Leitte, Daniela Mercury faz homenagem a cantores do axé

>>> Ameaçado? Thiago Aquino opina sobre a nova geração do arrocha

Para o cantor, o público não consegue separar o lado profissional do pessoal. Segundo o paulista, ele e Ana são os artistas mais requisitados do momento e devem se cruzar bastante em eventos.

“Eu acho que hoje a galera tem uma certa dificuldade para separar. Eu separo muito bem, a galera que faz os burburinhos. São os dois artistas que vão tocar em mais festivais juntos, em dias diferentes ou dias juntos, então, o profissional tem que continuar e a vida pessoal já está continuando. Então, acho que a forma de lidar é só: acorda, trabalha, dorme e assim a gente vai indo”, afirmou ele, ao ser questionado pela equipe do Grupo A TARDE.

Mioto destacou que 2025 será um ano de grandes desafios e projetos, com um ritmo de trabalho mais intenso do que nunca e ressaltou a importância de manter o foco e seguir em frente. “Inclusive, 2025 vai ser o ano em que eu vou trabalhar mais: tem carreira internacional, tem três partes do DVD de São Paulo pra soltar ainda. Então, a física nunca influenciou muito na parte jurídica. Independente do que eu for esse ano, o trabalho vai ser sempre Gustavo Mioto”.

Gustavo e Ana Castela tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. O último término do ex-casal aconteceu em dezembro de 2024, e segundo o portal LeoDias, a cantora já engatou um novo romance com Túlio Rocha, ex-participante do "De Férias com o Ex: Celebs". Segundo a publicação, o casal foi visto junto em Balneário Camboriú, onde compartilhou momentos próximos, incluindo um churrasco com amigos.