Gafe! Drone passa entre as pernas de Alexandre Pires e revela demais

Alexandre Pires se apresentou neste sábado, 25, no Parque de Exposições - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Uma situação inusitada acabou roubando a cena e fazendo o público cair na gargalhada durante a apresentação do grupo ‘Só Pra Contrariar’ no Festival de Verão 2025, no Parque de Exposições de Salvador, neste sábado, 25.

Leia também:

>> Alexandre Pires diz o que acha da nova geração do pagode: “Qualidade”

>> Empresária revela bastidores da lista de famosos do Festival de Verão

>> Fã viaja 24 horas de ônibus para ver Ana Castela: “Sou louca?”

Tudo aconteceu quando o Alexandre Pires se preparava para cantar a última música do show. Enquanto se concentrava na performance, um drone que registrava o momento passou debaixo das suas pernas e, por um breve momento, ficou preso nas calças do cantor, que se assustou com o aparelho.

O momento, que não passou despercebido, virou motivo de risos entre os fãs, que gritaram “lá ele!”.

Festival de Verão

O Festival de Verão 2025 acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador. Os shows acontecem nos palcos Cais e Ponte, começando às 16h20.

Confira a programação completa:

Sábado, 25

Palco Cais - Pitty convida Melly;

Palco Ponte - Ana Castela convida Xamã;

Palco Cais - Só Pra Contrariar convida Alcione;

Palco Ponte - Bell Marques;

Palco Cais - Natiruts;

Palco Ponte - Alok;

Palco Cais - Daniela Mercury e Timbalada.

Domingo, 26

Palco Cais - Parangolé;

Palco Ponte - Jão convida Gustavo Mioto;

Palco Cais - BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão;

Palco Ponte - Leo Santana;

Palco Cais - Ivete Sangalo;

Palco Ponte - Luiz Caldas & Saulo;

Palco Cais - Ludmilla;

Palco Ponte - Sambaiana convida Diogo Nogueira;

Palco Ponte - Pedro Sampaio.