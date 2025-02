Com Claudia Leitte, Daniela Mercury faz homenagem a cantores do axé

Daniela Mercury se apresentou na madrugada deste domingo, 26 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em “O canto da cidade”, a rainha do axé trouxe fotos de diversos cantores e cantoras do gênero musical baiano. Em meio a imagens de ícones como Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Xanddy Harmonia, É o Tchan! e Saulo, um rosto não passou despercebido pelo público: o de Claudia Leitte. A artista tem se envolvido em polêmicas envolvendo a troca do nome de um orixá por outra palavra de cunho cristão.



A audiência pública que analisa o inquérito civil para apurar o possível caso de racismo religioso envolvendo a cantora, instaurado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), acontece nesta segunda-feira, 27.

A denúncia foi autuada por meio do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO) e formalizada pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro. O caso está sob análise da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa de Salvador.



O inquérito instaurado a partir da representação contra a cantora, refuta a alteração deliberada e reiterada da canção “Caranguejo”, da qual Cláudia Leitte é intérprete e teria substituído o termo “Yemanjá” por “Yeshu’a”, o que configuraria uma violação à honra e dignidade de religiosos de matriz africana, além de lesão a um bem cultural protegido.



Apelo pela comunidade LGBT

Em meio ao show, Daniela também aproveitou para pedir por mais respeito a comunidade LGBTQIAPN+. Ela citou o governo Donald Trump, nos EUA, que determinou que mulheres trans presas passem a cumprir pena em cadeias para homens.

“Pessoas LGBTs são normais. Nos respeitem”, pediu a cantora, que é assumidamente lésbica.

Veja show