Audiência Pública que envolve Cláudia Leitte acontece nesta segunda

A audiência Pública que analisa o Inquérito Civil para apurar o possível caso de racismo religioso envolvendo a cantora Cláudia Leitte, instaurado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) acontece na próxima segunda-feira, 27.

A denúncia foi autuada por meio do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO) e formalizada pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro. O caso está sob análise da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa de Salvador.

O inquérito instaurado a partir da representação contra a cantora, refuta a alteração deliberada e reiterada da canção “Caranguejo”, da qual Cláudia Leitte é intérprete e teria substituído o termo “Yemanjá” por “Yeshu’a”, o que configuraria uma violação à honra e dignidade de religiosos de matriz africana, além de lesão a um bem cultural protegido.

O advogado Hédio Silva Jr., coordenador do IDAFRO e um dos responsáveis pela denúncia, reforçou a importância do tema. “Discutir o racismo religioso é fundamental, especialmente para as religiões afro-brasileiras, que carregam uma história de resistência. Cada canto, verso e palavra tem um significado espiritual e cultural profundo. Alterar referências sagradas, como no caso de Yemanjá, não é apenas mudar uma letra de música, é reforçar preconceitos e desrespeitar um patrimônio imaterial e a dignidade do povo de terreiro.”

A audiência ocorrerá no Auditório do Ministério Público da Bahia, localizado na Avenida Joana Angélica, nº 1.312, em Nazaré. O evento será aberto ao público, e busca promover um amplo debate com representantes dos setores público e privado, da sociedade civil organizada e das comunidades religiosas, especialmente de matriz africana, sobre os impactos de ações que violam a honra e a dignidade dos povos de terreiro.