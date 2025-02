Advogado que denunciou Claudia Leitte faz desabafo

Claudia Leitte foi denunciada no MP - Foto: Divulgação

O advogado Hédio Silva Jr., coordenador do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), responsável pela denúncia contra Claudia Leitte, comentou sobre o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.

Ele falou da importância de proteger a honra e a dignidade das religiões de matriz africana. "A dignidade das religiões afro-brasileiras não pode ser violada. Modificar referências sagradas em obras culturais reforça preconceitos e atenta contra a liberdade religiosa", comentou Hédio Silva Jr.

O advogado fez o comentário em meio à repercussão do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que apura denúncia de racismo religioso contra a cantora.

A artista, cabe ressaltar, troca a frase “Saudando a rainha Iemanjá” por “Só louvo meu rei Yeshua (Jesus, em hebraico)”, da música 'Caranguejo', desde 2014 quando se apresenta pelo país. Em dezembro de 2024, ela viralizou ao fazer a mudança em show em Salvador.

A denúncia ao MP foi apresentada pelo Idafro e pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro, filha de Mãe Gilda. Para ampliar o debate, o Ministério Público da Bahia convocou uma audiência pública, que será realizada no próximo dia 27 de janeiro, às 14h, no auditório da sede do MP-BA, localizado na Avenida Joana Angélica, nº 1.312, Nazaré, Salvador.