Daniela Mercury sobre polêmica com Claudia Leitte: “Arte não é religião”

Daniela ressaltou que a arte deve ser dissociada de questões religiosas - Foto: Reprodução | Instagram

Daniela Mercury saiu em defesa de Claudia Leitte após a polêmica envolvendo a troca da palavra "Iemanjá" na música ‘Caranguejo (Cata Caranguejo)’. Em entrevista ao PS Notícias, a rainha do axé ressaltou que a arte deve ser dissociada de questões religiosas e afirmou que cabe a Claudia explicar a alteração.

"Eu tenho uma sensação muito clara de que, quando a gente está em cima do palco, a gente está fazendo arte. A gente não está levando nenhuma mensagem necessariamente religiosa, que os orixás fazem parte da nossa cultura, como a gente canta o hino do Senhor do Bonfim", explicou Daniela.

Mercury destacou que a arte é um reflexo da cultura e que nem sempre as pessoas têm a tranquilidade de lidar com elementos culturais ligados à religião. "Arte não é religião, arte é arte. Quando a gente vai para cantar, a gente está cantando a cultura da nossa cidade", pontuou.

A cantora também lamentou a dificuldade de abordar temas culturais que possam ser associados à religiosidade. "Isso é uma questão delicada, subjetiva e pessoal também", afirmou.