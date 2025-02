Grávida de Taubaté se converte e fala pela primeira vez em 13 anos

Grávida de Taubaté - Foto: Reprodução

Um dos maiores memes do Brasil, a Grávida de Taubaté voltou a aparecer publicamente após 13 anos. Pedindo para ser chamado de Maria Verônica, a mulher retornou às redes sociais anunciando que se converteu ao cristianismo e que vive uma nova vida.

“Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica”, diz ela no vídeo de apresentação do perfil no YouTube, que agora vai receber vídeos semanalmente.

Ela faz questão de falar sobre seu “reencontro com Deus” novídeo. Maria afirma que o episódio da gravidez falsa em 2012 ocorreu porque estava há 7 anos afastada da igreja. “Pai, pequei contra ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo”, afirma.

Relembre o caso

Maria ficou famosa em todo o Brasil em janeiro de 2012 após surgir na televisão garantindo que estava grávida de quadrigêmeas.

Moradora de Taubaté (SP) e dona de uma escola infantil, a mulher ganhou o carinho do público por conta de sua história repleta de dificuldades. Porém, tudo era uma farsa.

Maria foi desmascarada após a apresentadora Chris Flores descobrir que a Grávida de Taubaté carregava uma barriga falsa e pediu para que um repórter da Record investigasse o caso. No dia 15 de janeiro, o Domingo Espetacular, da RecordTV, mostrou o resultado de um exame ultrassom feito por Verônica em 30 de agosto de 2011. O ultrassom apontava que não a mulher não estava grávida.