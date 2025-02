Léo Santana ‘cobra’ mais um filho de Lore Improta: “Trabalhando”

O artista, que já é pai de Liz, de 2 anos, não esconde que quer mais um herdeiro - Foto: Vinicius Viana

Uma das atrações mais aguardadas do Festival de Verão, neste domingo, 26, Léo Santana abriu o jogo sobre especulações de que ele e Lore Improta estariam esperando um segundo filho. A polêmica começou quando internautas sugeriram que a dançarina estava com um inchaço na barriga e “cara de grávida”.

Leia mais:

>> “Eu não sei se estou namorando”, ironiza Samuel de Assis sobre rumores

>> Rodrigo Simas abre o jogo sobre filhos com Agatha Moreira: “Tranquilo”

>> Influencer ganha casa e Porsche em aposta após perder 73kg; conheça

O artista, que já é pai de Liz, de 2 anos, não esconde que quer mais um herdeiro. O nome, e o sexo, inclusive, já foram até escolhidos: um menino de nome Lorenzo. Questionado pela Coluna Sabendo com Vini, do Portal Massa!, Léo falou sobre como lida com a cobrança dos fãs, algo que tem desagradado a amada.

“As vezes eu cobro também”, começou ele, aos risos. “Às vezes Lore realmente fala o que dá na telha sobre o que dizem nas redes sociais”, justificou o cantor, citando as constantes reclamações de Lore sobre o assunto.

O GG ainda afirmou “estar trabalhando” para a chegada do futuro bebê. “A qualquer momento pode vir aí uma outra pequena ou um Lorenzo. O que vier vai ser benção, na hora certa, no tempo de Deus”, finalizou.