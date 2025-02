Rodrigo Simas abre o jogo sobre filhos com Agatha Moreira: “Tranquilo”

Agatha revelou que não há planos de ter filhos com Rodrigo Simas - Foto: Vinícius Viana

Curtindo o Festival de Verão 2025, o ator Rodrigo Simas abriu o jogo sobre o futuro do relacionamento com a também atriz Agatha Moreira. O casal está junto há seis anos.

Rodrigo deu a sua visão sobre a pressão para ter filhos, afirmando que não sente essa cobrança. Para os artistas, a decisão de ampliar a família é uma escolha pessoal e que não deve ser influenciada por expectativas externas.

“Quem importa pensar sobre isso somos eu e ela, principalmente”, afirmou. Rodrigo destaca que, em sua própria família, já há outros membros com filhos, o que torna o assunto ainda mais tranquilo e natural.

“Na minha família mesmo, meus irmãos, já tem filhos. Então, é uma coisa super tranquila, é realmente uma escolha, que tem que ter muita responsabilidade. Então, nesse momento, zero pressão”, finalizou.

Agatha Moreira descartou maternidade

No fim do ano passado, Agatha revelou que não há planos de ter filhos com Rodrigo Simas. A atriz destacou que, apesar de apreciar a convivência com sobrinhos, ser mãe não se encaixa em sua rotina atual. Para ela e Rodrigo, o foco está na carreira e no momento de vida que vivem, com a maternidade sendo uma possibilidade distante. No entanto, Agatha não descarta a ideia no futuro, enfatizando que, se decidir, poderá acontecer em outra fase.

Apesar de não ter filhos, Agatha se sente realizada no papel de tia. A atriz brincou, dizendo que seu papel é "estragar" os sobrinhos, em contraste com a responsabilidade dos pais.