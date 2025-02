Lore Improta se emociona com Liz: “Sonhei com esse momento”

Léo Santana, Liz e Lore Improta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A bailarina Lore Improta publicou vídeos nos stories do seu Instagram nessa quinta-feira, 6, que mostram o novo hobby da sua filha Liz, fruto do seu relacionamento com o cantor Léo Santana. A pequena passou a fazer aulas de dança.

Emocionada, a bailarina não escondeu a felicidade de ver Liz aprendendo a dançar com a mesma professora que ela teve.

“Eu não estou preparada pra isso aqui não. Sonhei com esse momento...Minha professora sendo professora da minha neném”, escreveu Lore Improta.

Assista ao vídeo: