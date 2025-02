Léo Santana e Lore Improta homenageiam Gilberto Gil: "Noite memorável"

Evento reúne um público seleto em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Salvador recebe, na noite desta terça-feira, 28, a segunda edição da Noite da Aclamação. O evento, organizado por Léo Santana e Lore Improta, reúne um público seleto de famosos em prol de uma causa nobre: arrecadar fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Neste ano, o homenageado da vez é o cantor Gilberto Gil. O artista e suas canções, inclusive, são tema até do dresscode dos convidados. Na line-up estão shows de estrelas como Ivete Sangalo, o próprio Léo Santana, Timbalada, Margareth Menezes e Rachel Reis.

O casal anfitrião contou como surgiu a ideia de celebrar Gil no baile. “Eu sou amiga da família e eu soube que ele estaria na última turnê. Eu falei: ‘caramba, vamos homenageá-lo antes dessa pausa dele’, porque eu acho que a gente precisa prestar homenagem enquanto essas pessoas estão aqui em vida. Foi um ponto principal, e por tudo que Gil é, e tudo o que ele representa, eu acho que não teria uma outra pessoa pra gente estar esse ano homenageando. A gente está muito feliz que ele está aqui conosco nesta noite”, afirmou Lore Improta, citando a turnê final de Gil, “Tempo Rei”.

Sem citar nomes, Léo garantiu que as próximas edições da festa vão continuar abordando temas e pessoas relevantes nos próximos anos. “É muito legal você homenagear e o homenageado estando presente [...] A Noite da Aclamação, no ano passado, foi uma homenagem à axé music. Esse ano, Gil e nos próximos, a gente vai dar continuidade a sempre abordar temas, causas, pessoas assim. Sempre uma noite memorável para nós”.

E o que disse o grande homenageado da noite? Para Gil, a celebração da sua vida e carreira é algo natural devido à sua trajetória. "Sinais do tempo, o tempo passou. Já vou fazer 83 anos este ano, com 50 e tantos anos de atividade artística e todos os derivados dessa atividade no mundo da política, e etc. Então, é natural que essas coisas acabem acontecendo, pois são resultado da acumulação natural com o passar do tempo”.

Doações do Baile da Aclamação

Assim como no ano passado, o valor das doações desta edição será direcionado para a OSID, mais especificamente para a implementação de novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio. Na primeira edição do evento, em 2024, a Noite da Aclamação arrecadou quase meio milhão de reais, montante que segundo Lore Improta, já foi superado neste ano.

“É uma instituição que ajudou muito a família de Léo e amigos próximos, então, a gente sabe que realmente é uma instituição que faz acontecer de fato. A meta para esse ano era bater a do ano passado, que foi de quatrocentos e vinte e oito mil, e já ultrapassamos isso. A gente está muito feliz, meio milhão de reais, até o momento, já estão na conta das Obras Sociais Irmã Dulce. Eu tenho certeza que nessa noite a gente vai crescer ainda mais esse número”, celebrou a dançarina.