Afrocidade recebe Timbalada, Cortejo Afro e + no 1º Afrobaile do ano

Grupo camaçariense vai se juntar mais uma vez com os seus amigos de longa data - Foto: Divulgação

Encabeçado pela big band Afrocidade, a primeira edição de 2025 do Afrobaile terá as participações da Timbalada, Cortejo Afro, Doralyce e DJ Gab Hebling. A festa acontece nesta sexta-feira, 31, na Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador, a partir das 19h30.

O grupo camaçariense vai se juntar mais uma vez com os seus amigos de longa data. Em 2024, ao lado da Timbalada, o Afrocidade protagonizou um dos shows mais aclamados do Coala Festival, em São Paulo. Mais recentemente, neste mês, a anfitriã do Afrobaile esteve no Universo Timbalada, projeto audiovisual gravado no Candyall Ghetto Square.

Com o Cortejo Afro, a big band já dividiu o palco em 2024, em um dos tradicionais ensaios do bloco afro. Já com a pernambucana Doralyce, será a primeira vez que o Afrocidade levará ao público a colaboração que já flui entre eles nos bastidores, ambos norteados pelo afrofuturismo e pela ancestralidade negra.

Formado em Camaçari em 2011, o Afrocidade faz um som rico em influências que vão do pagode ao afrobeat e passam pelo arrocha, reggae, dub e ragga. Os ritmos percussivos são a base de sua identidade e fio condutor do propósito do grupo. Com forte discurso politizado, as letras trazem questões cotidianas da vida nas grandes cidades e levantam reflexões sobre desigualdade social e consciência racial.

O Afrobaile foi criado como uma plataforma de formação de público e divulgação do trabalho do Afrocidade em Camaçari e se transformou em uma potente rede musical afrodiaspórica, com edições também em Salvador. Artistas como O Kannalha, Pabllo Vittar, Xênia França, Luedji Luna e KL Jay já participaram do baile.

Os ingressos para o Afrobaile estão à venda pela Bilheteria Digital, com valores entre R$ 50 e R$ 80.