Festa de Iemanjá terá atuação de 1.000 policiais e bombeiros

Postos para atendimento ao público e recepção dos profissionais também estarão montados no circuito da festa - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) informou que cerca de 1.000 policiais, peritos e bombeiros atuarão na festa de Iemanjá deste ano. A SSP-BA empregará, ainda, o Sistema de Reconhecimento Facial, além de ativar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Postos para atendimento ao público e recepção dos profissionais também estarão montados no circuito da festa, no bairro do Rio Vermelho. Pouco mais de R$ 500 mil serão investidos pelo Governo da Bahia em forças policiais e de bombeiros, na tradicional lavagem.

Câmeras

A SSP-BA acrescentou que 44 câmeras estarão distribuídas nos acessos e, também, nos pontos de aglomeração da festa de Iemanjá. Uma Plataforma Elevada de Observação (POE) ficará estacionada em um ponto estratégico, dando suporte nos possíveis flagrantes de foragidos da Justiça.

No CICC, cerca de 20 órgãos atuarão de forma integrada para garantir atendimento rápido das ocorrências. A unidade abrigará representantes das Polícias Civil, Militar e Técnica, Corpo de Bombeiros, Superintendências de Telecomunicações (Stelecom), Inteligência (SI), Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) e Integrada da Ação Policial (SIAP), entre outras instituições estaduais e municipais.