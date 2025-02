Ludmilla confirma pipoca no Carnaval de Salvador; veja data

Ludmilla está confirmada no Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

Ludmilla colocará o Bloco Fervo da Lud nas ruas de Salvador. A cantora desfilará no Carnaval da cidade com trio totalmente gratuito.

Em seu perfil do Instagram, a funkeira confirmou a novidade e disse que estará no Circuito Barra - Ondina, na quinta-feira de Carnaval, dia 27 de fevereiro.

O trio será pipoca, permitindo que o público acompanhe a apresentação livremente. A concentração está marcada para às 20h, com um repertório que deve incluir sucessos do pagode e do funk, gêneros que marcam a trajetória da artista.



"O Bloco Fervo da Lud está pronto pra arrastar multidões por mais um ano", disse Ludmilla, que também confirmou a sua presença na folia do Rio de Janeiro.