Clima de casal: Denny Denan pinta Cissa Guimarães de "timbaleira"

Confira um vídeo do momento - Foto: Reprodução

O romance entre Denny Denan e Cissa Guimarães pode até ter pego muita gente de surpresa, mas o clima de intimidade entre os dois já estava no ar desde a gravação do Sem Censura de Verão. O programa, filmado na capital baiana, foi o start para que os “pombinhos” se encontrassem.

Em um momento de descontração, o vocalista da Timbalada aproveitou para pintar a amada com os icônicos desenhos do grupo percussivo baiano. Ao longo da conversa, Denny explicou a Cissa como surgiram os tradicionais grafismos, conhecidos por marcar a identidade visual do bloco e do grupo criado por Carlinhos Brown.

Recentemente, a apresentadora abriu o jogo sobre o affair. Ela confirmou que eles estão "se conhecendo", mas negou que a relação já tenha evoluído para um namoro.

“É aquela história, a gente se conheceu e se gostou. Não estou namorando, mas a gente está se conhecendo“, ressaltou a famosa ao F5. Nas redes sociais, a troca de mensagens carinhosas entre a apresentadora e o cantor são comuns e chamaram a atenção dos internautas.

Na última segunda-feira, 3, Cissa Guimarães divulgou uma imagem com Denny. “Já com saudades da Bahêa”, escreveu a titular do Sem Censura. “Ao olhar você, me apaixonei”, reagiu o cantor.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da banda Timbalada confirmou que eles se encontraram na gravação do Sem Censura e combinaram de se ver depois. “Ele, então, levou ela para o ensaio da banda Afrocidade”, disse a equipe.

Confira o momento:

Timbalada faz show gratuito e lota a Barra

No final da tarde desta sexta-feira, 7, o Farol da Barra parou para aproveitar um show totalmente de graça da Timbalada, que está com uma agenda lotada de eventos: 15 até o início da festa, além dos 17 já fechados para o período mais aguardado do verão.

“A gente não para, na verdade. Acaba o carnaval, a gente retoma a nossa agenda normal. Por mais que seja junho, julho, que é um momento mais baixo, a gente teria menos shows, mas não, a Timbalada tem show pra caramba”, comentou Denny ao Portal A TARDE. Ele disse que não há qualquer preparação específica para a festa, pois trabalham muito o ano todo para este momento.