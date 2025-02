Romance? Equipe comenta affair de Denny Denan e Cissa Guimarães

Denny Denan e Cissa Guimarães - Foto: Reprodução | Instagram @cissaguimaraes

“A minha história de amor começou. Era Carnaval, era Salvador”, canta Denny Denan em ‘Minha História’, música que embalou muitos casais apaixonados. Agora, parece que a canção pode se aplicar a outro novo romance, apesar de ainda faltar alguns dias para o Carnaval começar.

O casal da vez é Cissa Guimarães e o próprio Denny Denan, que viveram um affair na capital baiana. A apresentadora comandou o Sem Censura, da TV Brasil, especial de verão em Salvador nas últimas semanas, e acabou se aproximando do artista, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. Eles chegaram a demonstrar intimidade em uma rede social.

Na última segunda-feira, 3, Cissa divulgou uma imagem com Denny. “Já com saudades da Bahêa”, escreveu a titular do Sem Censura. “Ao olhar você, me apaixonei”, reagiu o cantor.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da banda Timbalada confirmou que eles se encontraram na gravação do Sem Censura e combinaram de se ver depois. “Ele, então, levou ela para o ensaio da banda Afrocidade”, disse a equipe. O ensaio aconteceu na última sexta-feira, 31, no Pelourinho, em Salvador.

Cissa Guimarães, que já voltou para o Rio de Janeiro, também foi procurada para se manifestar sobre o assunto, mas o Portal não recebeu resposta até o fechamento do texto.