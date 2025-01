“O axé nunca vai morrer”, afirma Denny Denan, vocalista da Timbalada

O artista pontuou que, se seguir essa mesma lógica, outros estilos musicais como o rock, também morreram - Foto: Edvaldo Sales

Denny Denan, um dos vocalistas da banda Timbalada, afirmou que o axé nunca vai morrer. A declaração do artista aconteceu neste domingo, 19, em coletiva de imprensa realizada antes da gravação do novo DVD do grupo no Candyall Guetho Square, espaço que fica localizado no bairro do Candeal, em Salvador.

“Para alguém falar isso eu acho que a pessoa não entende o significado da palavra axé. Primeiro, axé não tem nada a ver com a axé music. Axé vem das religiões de matriz africana e significa luz, amor, paz. Isso sim é o axé. O que aconteceu foi: pegarão a palavra axé, que já era forte na Bahia, e relacionaram com a música baiana. Não se vende o “música baiana”, já a “Axé Music” é mundial. Deu certo? Deu, mas algumas pessoas espalharam a ideia de que o axé morreu”, iniciou Denny, após ser questiondo pelo Portal A TARDE.

O artista pontuou que, se for seguir essa mesma lógica, outros estilos musicais, como o rock, também morreram. “Se for assim, o rock e outros estilos também morreram. Então, achou que quem morreu foi a pessoa que falou isso. Como que o axé morreu se a gente está aqui”, disse.

Denny completou: “Como que o axé morreu se em casa esquina tem um movimento percussivo. O axé não só música, é todo um movimento. Não abrange só música, tem o lado social. Não morreu, só porque não está tocando na rádio as pessoas acham que morreu. Para mim, o axé nunca vai morrer”.