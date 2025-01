Após Claudia Leitte, Xanddy é criticado por mudar hit que cita Candomblé

Xanddy aparece em vídeo alterando letra - Foto: Reprodução | Globoplay

O cantor Xanddy Harmonia voltou a ser criticado por internautas nas redes sociais por alteração de um dos sucessos de Saulo Fernandes em shows. Alguns vídeos do famoso trocando trecho em que cita Candomblé na música 'Raiz de Todo Bem' está novamente viralizando.

Evangélico, o marido de Carla Perez troca o trecho que fala da religião de matriz africana por "E eu canto". Um perfil no X, antigo Twitter, compartilhou vídeos e declarou: "E o Xanddy Harmonia, hein? Que quando canta 'Raiz de todo bem' de Saulo não cita 'Candomblé' e altera a letra 'E eu canto'. Intolerância religiosa?".

As críticas ao baiano vieram à tona pela primeira vez em 2019, quando a atriz Luana Xavier declarou que é fã dele e garantiu: "Mas me decepcionei bastante".

"No repertório do show tinha a música 'Raiz de Todo Bem', comumente cantada pelo intérprete Saulo. Peço que reparem no vídeo. Comecei a filmar depois de um minuto de música rolando porque eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Pois bem..... Xanddy suprimiu a frase 'do canto Candomblé' durante toda a música", contou a famosa, na época.

Nesta semana, alguns fãs de Claudia Leitte passaram a repostar as gravações e criticar a postura de internautas que detonam a cantora. "Quando se trata de uma mulher, a métrica de cobrança é diferente, né? É linchamento virtual, perseguição, sabotagem. Com homens? Nadinha", falou uma pessoa.

Os admiradores da artista fazem referência ao fato de que ela está sendo investigada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) sob a acusação de intolerância religiosa por trocar "Yemanjá" por "Yeshua" na letra de 'Caranguejo'.

Claudia faz a mudança da frase “Saudando a rainha Yemanjá” por “Só louvo meu rei Yeshua (Jesus, em hebraico)” no hit desde 2014, quando assumiu religião atual. Em dezembro de 2024, ela viralizou ao fazer a mudança em show em Salvador.

Xanddy já se desculpou por polêmica

Na época em que o vídeo viralizou, Xanddy usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso e disse que foi "exposto na internet e teve o caráter reduzido de forma irresponsável e tóxica". Ele pediu desculpa para a fã famosa e garantiu que não quis machucar ninguém.

"Muitas vezes, encontro nas incontáveis viagens que faço pessoas das religiões de matrizes africanas (principalmente na minha terra, na Bahia) e quase sempre, recebo um abraço gostoso, que vem acompanhado de palavras doces e, obviamente, tento corresponder à altura. Eu sou assim, gosto de ser assim. Quem me conhece sabe...", falou Xanddy.

"De qualquer forma, peço perdão se ofendi alguém. Do fundo do meu coração, acreditem, não houve intenção de machucá-los. Que Deus abençoe a todos!!!", completou.

O Portal A TARDE procurou a assessoria do cantor, que declarou que não se posicionará sobre as críticas.