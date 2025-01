Tatau abre o jogo sobre possível volta ao Araketu: "Dar espaço"

Tatau - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Tatau, ex-vocalista do Araketu, falou com exclusividade ao Portal A TARDE sobre a sua relação e a possibilidade de retornar ao grupo que liderou por mais de duas décadas. O cantor foi a atração do programa Papo Reto da A TARDE FM (103,9) desta sexta-feira, 17.

>>> Conheça oito praias de Salvador para curtir o verão

O artista descartou, ao menos por ora, qualquer reencontro com a banda.

Não costumo dizer que dessa água não beberei, mas o que eu sei é que agora eu estou completamente voltado à minha carreira. Então, não, não tem [reencontro] Tatau

Após sua última saída do Araketu, em 2015, Tatau se dedicou a consolidar sua carreira solo, com ênfase no mercado corporativo. “A gente conseguiu atingir um público agora que é muito especial [...] eu me especializei em algo muito importante, que é o corporativo, mas não deixo de fazer meu carnaval, micaretas e festas de prefeitura”, destacou o cantor.

>>> Ivete e Daniela farão show com Margareth em Salvador; saiba quando

Apesar de sua dedicação ao trabalho solo, Tatau expressa gratidão pelo Araketu e por tudo o que o grupo representou em sua trajetória.

Devo completamente ao Araketu, sem sombra de dúvida, tudo que eu tenho, no que me transformei. Foram 24 anos. Já tinha plantado uma semente boa e não dava pra continuar à frente do grupo Tatau

Tatau também explicou sua decisão de abrir espaço para novas lideranças: “Entendi que meu tempo também passou. Acho que tinha que dar espaço pra outras pessoas chegarem e tocarem o barco”.

Tatau | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

*Sob supervisão de Bianca Carneiro