Xand Avião confirma que fará show intimista em Salvador

Xand Avião fará novo show em Salvador - Foto: Divulgação

Xand Avião garantiu que Salvador está na lista para receber o seu novo projeto intimista que começou a rodar o Brasil no ano passado. Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor confirmou a realização na cidade.

"[O Xand’s Bar] vai vir para Salvador sim. Eu não vou falar a data porque senão o pessoal só vai querer vir para cá e não vai para os outros", declarou o músico.

O artista, então, completou deixando claro que o evento será realizado na cidade ainda neste ano: "Mas antes de acabar o ano, no segundo semestre, vai ter Xand’s Bar em Salvador. Vou trazer esse projeto maravilhoso que vai rodar o Brasil e Salvador está na lista, com certeza".

O evento de Xand Avião apresenta um clima descontraído de barzinho nos palcos. No repertório, ele apresenta músicas que marcaram a sua vida, incluindo faixas de MPB, dentre outros gêneros.

Nesta quinta-feira, 16, o cantor foi uma das atrações do ‘Viva Bonfim’, na Lavagem do Bonfim, e revelou à reportagem que não tem a intenção de retornar com bloco no Carnaval de Salvador.

“Aviões Elétricos fez história aqui em Salvador, tenho boas lembranças, mas eu estou enferrujado. O Bell tem que dar umas aulas porque trio eu não estou aguentando mais não, está puxado. Quem faz trio, parabéns! Ivete, Cláudia, todo mundo que faz trio. Bell, lógico, é o rei dos reis. Então trio por enquanto não, mas quem sabe?”, disse ao Portal A TARDE.