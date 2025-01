Xand Avião e Henry Freitas exaltam o forró na Lavagem do Bonfim

Xand Avião foi uma das atrações do 'Viva Bonfim' - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Um dos festejos religiosos mais tradicionais da Bahia, a Lavagem do Bonfim é uma demonstração da união entre o sagrado e o profano no auge do verão de Salvador. Na música não é muito diferente e a festa abre espaço para diferentes ritmos, como o forró. Representantes deste estilo tipicamente nordestino, Xand Avião e Henry Freitas se apresentaram no ‘Viva Bonfim’ e exaltaram as celebrações especiais.

“Muito feliz em estar mais uma vez aqui em Salvador. Cantar na Lavagem do Bonfim mostra o quanto a Bahia tem abraçado, cada dia mais, a nossa cultura do forró. A gente sabe que o pagode, o axé são muito fortes, mas que a cada dia que passa o forró fica cada vez maior aqui na Bahia e a gente fica muito feliz”, contou Henry ao Portal A TARDE.

“Estamos na boca do carnaval e o mundo todo vem para Salvador no Carnaval. Eu já tinha feito algumas vezes a Lavagem do Bonfim, e é muito legal ver que está abrindo espaço para outros ritmos. Que o Senhor do Bonfim abençoe cada um de vocês”, pontuou Xand.

O pernambucano Henry Freitas, inclusive, está aproveitando os shows na Bahia para testar o repertório para o seu primeiro carnaval em Salvador, onde irá comandar o ‘Bloco 1000%’, que está previsto para desfilar no Circuito Barra-Ondina na sexta-feira, 28 de fevereiro.

A ansiedade está a mil para o nosso Bloco. Vai ser sexta-feira de Carnaval, 28 de fevereiro. Minha primeira vez no Carnaval de Salvador e eu escolhi enaltecer a cultura da Bahia Henry Freitas - cantor

“Quem for pular com a gente no circuito vai ver que a gente não vai deixar nossas músicas de fora, mas a galera que é fã do Bell, da Ivete, do Léo, da Claudinha, do Kannário, vai poder acompanhar porque a gente vai cantar a música dessa galera toda nos ritmos originais, com aquele toquezinho da terapia. Estamos ensaiando aí há alguns dias e espero que dê tudo certo”, complementou.

Já o experiente Xand vai na contramão de Henry. Após mais de 10 anos desde a última vez que puxou o ‘Aviões Elétricos’, ainda ao lado da baiana Solange Almeida, o forrozeiro afirmou que não tem mais pique para comandar um trio no Carnaval de Salvador.

“Aviões Elétricos fez história aqui em Salvador, tenho boas lembranças, mas eu estou enferrujado. O Bell tem que dar umas aulas porque trio eu não estou aguentando mais não, está puxado. Quem faz trio, parabéns! Ivete, Cláudia, todo mundo que faz trio. Bell, lógico, é o rei dos reis. Então trio por enquanto não, mas quem sabe?”, revelou ao Portal A TARDE.