Prefeitura apresenta proposta para limitar trios no Circuito Dodô

Número de trios no circuito Barra-Ondina pode sofrer diminuição no Carnval de 2025 - Foto: Olga Leira / Ag. A Tarde

Em uma reunião do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) na quarta-feira, 15, a prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), apresentou uma proposta para limitar para o máximo de 27 o número de trios elétricos a desfilar no Circuito Dodô (Barra-Ondina) no Carnaval de 2025.

Se a proposta for levada adiante, a quantidade de veículos vai sofrer redução na edição da festa momesca deste ano. Em 2024, em média, 30 trios fizeram o percurso Barra-Ondina. Os dias com menos circulação foram no domingo e na segunda, ambos com 27. Sábado foi o dia mais intenso com 34 trios em atividade.

“A única fala que me chamou atenção na reunião foi da representante da Saltur, que determinou que só vai permitir no circuito Dodô, 27 equipamentos de trios elétricos. Quando a gente questionou quais seriam os critérios para a escolha, não tivemos respostas. A Saltur não deixou claro como vai acontecer”, ressaltou o presidente da Associação dos Blocos de Salvador (ABS), Aldry Anunciação, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta sexta-feira, 17.

Apesar do potencial polêmico, a sugestão ainda precisa passar pelo crivo da Comcar. A reunião realizada nesta semana foi contestada pela ABS, um dos membros do Conselho. Segundo a entidade, foram descumpridos alguns pontos do regimento interno. Uma das irregularidades seria a falta do intervalo mínimo de oito dias para a realização da reunião.

Outro ponto destacado pela ABS foi a escolha da data da reunião, marcada para vésperas da Lavagem do Bonfim. Segundo Aldry, por conta disso, apenas 12 dos 38 membros do conselho participaram da reunião.

Aldry avalia que a forma que a reunião foi convocada, pode prejudicar a transparência e o caráter democrático das deliberações. “Essas práticas comprometem a discussão democrática e transparente das ações do Carnaval, prejudicando não apenas os conselheiros, mas toda a comunidade carnavalesca que depende de uma organização clara e eficiente da festa”.

A próxima reunião do Comcar foi marcada para o dia 12 de fevereiro, a cerca de duas semanas antes do início do Carnaval.

Em contato com o Portal A TARDE, o presidente da Saltur, Isaac Edington, explicou a proposta e afirmou que a medida não é voltada para a redução de trios, mas sim pela garantia de segurança e que tudo ocorra dentro do planejamento de apresentações, sem sustos, como em 2024.



“Não é uma redução na quantidade de trios. A gente teve muitos problemas de equipamentos quebrados em 2024, de última hora, várias atrações que não estavam na programação, se apresentaram. Esse ano a gente quer regular melhor isso. O circuito tem capacidade limitada e estamos juntos com o Comcar e com a Associação de Blocos e Trios nisso. É apenas um ajuste e vamos ser mais criteriosos para evitar problemas de última hora. Vamos fazer esse ajustes para ter um fluxo do Carnaval melhorado a cada ano”, disse o gestor.