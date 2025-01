Secretário defende participação popular em decisões sobre Carnaval

Secretário da Cultura, Bruno Monteiro - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O secretário estadual da Cultura (Secult), Bruno Monteiro, criticou a eventual criação de um novo circuito para o Carnaval de Salvador. O titular da pasta defendeu o debate com a sociedade civil antes de qualquer mudança no formato da festa popular.

“O que nós sempre falamos no Governo do Estado é que toda a discussão sobre o Carnaval de Salvador seja para ampliação, novos circuitos ou o que vai se construir em torno do carnaval tem que ser uma construção democrática. Ela não pode ser imposta por ninguém”, disse Monteiro, na noite desta sexta-feira, 10.

Presente no lançamento do projeto Verão Axé 40 anos, do governo da Bahia, em Salvador, o gestor público reforçou que a necessidade da folia momesca ser construída com todos os atores que integram o evento na capital baiana, considerado o maior do mundo.

“O carnaval não é uma propriedade de um ente federado de um governo. Ele é do povo. É uma manifestação popular feita pela cultura, pelo folião, pelo vendedor ambulante, pelo dono do camarote e pelo produtor. Todo esse ambiente em torno do carnaval precisa ter a sua participação sobre uma alternativa”, afirmou.

Bruno Monteiro também afirmou que o governo da Bahia, sob batuta de Jerônimo Rodrigues (PT), está comprometido com um processo de discussão e tomada de decisões democráticas relacionadas à festa.

“Nós, do governo do estado, dentro dos fóruns adequados, especialmente do Comcar (Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares), estamos fazendo essa discussão. Estaremos sempre à disposição e reafirmo que não faremos nenhum tipo de iniciativa que não considere uma construção de diálogo e de democracia”, acrescentou.

Carnaval no Campo Grande

Durante conversa com Portal A TARDE, o titular da Secult também falou sobre o reequilíbrio das atrações musicais entre os circuitos Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra), onde concentra um maior número de foliões.

“No carnaval de 2024, tivemos um cuidado de ter mais atrações no circuito do Campo Grande. Entendendo que a Barra já estava sobrecarregada e nós precisávamos trazer o público de volta para o Campo Grande”, disse.

“Esse circuito que chegou a ficar bastante abandonado por alguns anos e isso tem sido a crônica do nosso trabalho. Vamos seguir valorizando as atrações do Campo Grande”, concluiu.