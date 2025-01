Diretor do Irdeb promete transmissão histórica do Carnaval na TVE

Flávio Gonçalves fala sobre programação de verão - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Presente no evento de lançamento do 'Verão Axé 40', nesta sexta-feira, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), Flávio Gonçalves, garantiu, em conversa com o Portal A TARDE, uma transmissão histórica do Carnaval de Salvador na TVE Bahia.

Questionado sobre a programação da emissora para o verão, Flávio afirmou que a transmissão do 'Pôr do Som', comandado por Daniela Mercury, no dia 1° de janeiro, foi apenas o pontapé inicial para uma série de programas, shows e filmes que serão exibidos até o carnaval, que comemora os 40 anos da Axé Music.

"A transmissão da TVE no verão já começou no dia 1° de janeiro, com o Pôr do Som com Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Márcio Victor, Banda Mel, mais de cinco horas de transmissão, com uma grande audiência. Vai até o final do Carnaval. Nós vamos exibir vários shows, vamos exibir vários shows, filmes, reexibir lives e conteúdos musicais de artistas da Axé Music, Banda Mel, Jammil [...] Vamos exibir até o Carnaval conteúdos audiovisuais gravados por esses artistas da Axé, e fazer a maior transmissão de Carnaval da única emissora que está nos três circuitos, vamos exibir no Youtube e no Brasil todo, em parceria com a TV Brasil", iniciou Flávio Gonçalves.

O presidente do Irdeb ainda colocou a TVE como um importante vetor de divulgação da cultura baiana para o restante do país, e afirmou que a transmissão de eventos como o carnaval abre portas para a chegada de turistas no estado.

"Não tenho a menor dúvida de que vamos continuar trabalhando para valorizar a diversidade desse carnaval da Bahia, toda essa diversidade a TVE mostra. Vamos nos aproximar de 60 horas ao vivo [...] Essa transmissão tem gerado mais turismo para a Bahia", pontuou.