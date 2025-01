Governo da Bahia lança “Verão Axé 40” para fortalecer cultura e arte

Projeto tem como objetivo promover uma programação cultural diversificada - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O governo da Bahia lançou nesta sexta-feira, 10, o projeto 'Verão Axé 40', em Salvador, no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues.

Leia mais:

>> “Valorização histórica”, diz secretário sobre Verão Axé 40 anos

>> Jerônimo sanciona lei que cria Política Estadual Cultura Viva

>> Axé 40: Carlinhos Brown comanda mais um show no Candyall Guetho Square

O projeto tem como objetivo promover uma programação cultural diversificada para milhares de turistas que devem passar por Salvador durante o verão. A iniciativa vai envolver ações assistenciais, de segurança, saúde, esporte, trabalho e direitos humanos, além de eventos que fortalecem a cultura, a arte e o turismo. “Iniciamos a programação do verão já no dia 1º de janeiro, com Daniela Mercury no projeto Pôr do Som. Vamos garantir mais atividades nesse período de férias com qualidade e popularizar a arte, a música. E nada melhor do que no verão, que tem a nossa cara. A Bahia já está cheia de turistas, então essa programação é para todos eles. Vamos ocupar a cidade como um todo, com uma programação muito rica, homenageando os 40 anos do Axé”, disse Jerônimo.

Participaram do lançamento do ‘Verão Axé 40’, artistas como Sarajane, Tonho Matéria, Gerônimo Santana, Ana Mametto, Nelson Rufino, Matilde Charles, Márcia Short e Magary Lord.

Ações previstas

Dentre as ações, vai haver o ‘Amô pelo Pelô’, realizada pelo segundo ano consecutivo pela Secretaria do Turismo (Secult-Ba), com o objetivo de integrar o projeto de verão e movimentar o coração do Centro Histórico de Salvador com uma programação plural e democrática, através de outras ações estruturantes.

Dentre as atividades estão: 'Pelô Novos Sons', que valoriza talentos emergentes e artistas de médio porte do cenário musical baiano; os 'Aulões de Dança' com ritmos variados, o 'Baile Quintas Dancehall', fortalecendo a cultura afro-caribenha; o 'Pelô em Cena', com peças de curta duração; 'Samba e Desfiles Percussivos' nas ruas e vielas Pelô; o 'Especial Axé 40', com shows de artistas consagrados do Axé Music e uma programação destinada ao público infantil, incluindo performances circenses, teatro, recreação, pintura facial, contação de histórias, entre outros.

“A Bahia acolhe. Somos o destino turístico mais procurado do Brasil e queremos que as pessoas não só nos visitem, mas se encantem com as nossas belezas naturais e com a acolhida da nossa gente, e tenham, por meio da cultura, uma chance de se apaixonar, de conhecer mais a Bahia, a nossa história de luta, de resistência, que com certeza, é o que fideliza as pessoas e fazem elas valorizarem tanto o nosso estado”, disse o titular da Secretaria de Cultura (Secult-Ba) Bruno Monteiro.

Foco nas mulheres

Durante a alta estação, a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) vai marcar presença por meio da campanha "Oxe, Me Respeite!" promovendo abordagens educativas sobre assédio, violência doméstica e importunação sexual, através da distribuição de materiais informativos e orientação sobre a Lei Maria da Penha e canais de denúncia, como o Disque 180.

Saúde no verão

Ampliando o acesso aos serviços odontológicos, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) levará ao Centro Histórico de Salvador, entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2025, o Odontomóvel, uma carreta equipada com 10 cadeiras odontológicas, capaz de atender até 180 pessoas por dia. O serviço, que oferece atendimento odontológico gratuito, estará disponível durante os quatro dias de ações. O investimento é de meio milhão de reais.