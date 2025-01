Jerônimo sanciona lei que cria Política Estadual Cultura Viva

Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Divulgação | GovBa

O governo da Bahia deu mais um passo para fortalecer a cultura baiana. Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou a lei estadual que cria a política Cultura Viva (PECV).

A nova legislação, elaborada pela Secretaria da Cultura (Secult), sob comando de Bruno Monteiro, trata sobre a produção e difusão da cultura e o acesso aos direitos culturais à população baiana, constituindo-se como política de base comunitária, territorial e temático-identitária.

O documento, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), do último sábado, 21, tem o objetivo de ampliar os pontos de cultura do estado. Atualmente, a Bahia possui 900 pontos de cultura, isto é, entidades ou grupos jurídicos sem fins lucrativos que desenvolvam e articulem atividades culturais nas comunidades.

Segundo o titular da pasta, a medida representa um importante avanço para o fortalecimento e ampliação da estrutura dos Pontos de Cultura no estado. “Hoje estamos institucionalizando essa política, que ajuda a fortalecer cada vez mais a ação do Governo em todos os territórios do Estado, além de valorizar esse importante trabalho que as instituições realizam em parceria com o poder público”, disse, em evento no município de Camamu.

A proposição foi aprovada no dia 4 de dezembro na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), pela maioria dos deputados.