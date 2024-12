"Tem mostrado caminho acertado", diz Monteiro sobre gestão da Cultura

Bruno Monteiro faz balanço sobre gestão cultural - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Presente na inauguração do Complexo Cultural de Feira de Santana, que contará com um Centro de Convenções e um teatro, nesta segunda-feira, 16, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, afirmou, em conversa com o Portal A TARDE, que os resultados apresentados na área mostram o "caminho acertado" da gestão.

Bruno afirmou que tinha como meta, desde que a assumiu a Secult, em 2023, a ampliação dos investimentos da área no interior do estado. O titular da Cultura ainda citou como exemplo a Lei Paulo Gustavo, que priorizou as demais cidades baianas, invertendo a lógica de maior aporte às grandes cidades e a capital.

"Quando assumimos a gestão da Secretaria de Cultura, o governador Jerônimo assumiu o governador, nós nos posicionamos sobre a necessidade do investimento mais democrático para a cultura de toda a Bahia, entendendo que a cultura da Bahia não pode se resumir a Salvador [...] Nós mudamos essa lógica, já a partir da Lei Paulo Gustavo, que tivemos pela primeira vez uma política de fomento que beneficiou mais o interior do que a capital, e assim nós temos feito. O resultado tem nos mostrado um caminho acertado", afirmou Bruno.

"Quando a gente investe em projetos do interior, em reformas de equipamentos culturais do interior, o resultado é fantástico [...] Com certeza, isso ganha uma dimensão muito maior com esse Centro de Convenções e teatro, além de ter uma cultura pulsante, Feira é uma cidade que dialoga com a Bahia toda. Queremos que esse espaço seja um polo da produção cultural", apontou o secretário estadual de Cultura.