“Valorização histórica”, diz secretário sobre Verão Axé 40 anos

Secretário da Cultura, Bruno Monteiro, após lançamento do projeto - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

As bodas de esmeralda do Axé Music serão celebradas pelo governo da Bahia, que homenageia o ritmo na programação do verão deste ano. O secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, considera o movimento como símbolo do estado e destaca a projeção nacional e internacional do Axé Music.

“Exaltar a história do Axé Music é uma forma de exaltar uma parte fundamental da cultura da Bahia e de como a cultura se tornou conhecida no Brasil e no mundo. Se hoje a gente celebra esse dado tão importante da Bahia como um destino mais importante do Brasil, a gente tem que lembrar que há 40 anos, a Axé Music com toda a sua força contribuiu muito para que esse movimento crescesse e se firmasse”, disse.

As declarações de Monteiro foram dadas na noite desta sexta-feira, 10, após o lançamento da programação do governo baiano para a alta temporada no estado. O evento foi realizado no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Leia também

>> Jerônimo sanciona lei que cria Política Estadual Cultura Viva

>> Axé 40: Carlinhos Brown comanda mais um show no Candyall Guetho Square

>>Festa celebra 40 anos do Axé no Rio Vermelho neste sábado

Em entrevista ao Portal A TARDE, o titular da Secult justificou a escolha do tema como “uma forma de valorização da história” baiana.

“Esse carnaval, esse verão da Bahia não nasceu de uma hora para outra. Não tomou essa dimensão de uma hora para outra. Foi uma construção que os blocos afros tiveram participação muito grande e que a Axé Music teve um papel fundamental”, acrescentou.

A programação cultural pensada pelo governo Jerônimo (PT) para o verão baiano inclui apresentação de nomes da nova geração da música, como a cantora Melly, que fará show no Pelourinho.

“Nós queremos que os diferentes públicos se sintam representados e se encontrem na nossa programação, especialmente, no Pelourinho. Entendendo que a cultura dá um sentido especial ao turismo é o que faz as pessoas se apaixonarem tanto pela Bahia”, concluiu.