Margareth Menezes anuncia participação no Carnaval de Salvador 2025 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Durante a “Expo Axé: A força sonora e visual de um movimento”, nesta sexta-feira, 17, celebrando os 40 anos do gênero música afro-pop-baiano, a ministra da Cultura Margareth Menezes confirmou a participação no Carnaval de Salvador 2025.

“Eu não tenho como escapar disso, faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira cantar no carnaval. Sempre gostei de cantar no carnaval independente. É um estilo de cada um, mas eu certamente vou estar no carnaval, na comemoração dos 40 anos do Axé Music. Não posso fugir disso de maneira nenhuma e nem quero”, disse a cantora.

Junto com Ivete Sangalo e Daniela Mercury, a ministra fará um show especial em homenagem aos 40 anos do Axé Music. O evento vai acontecer no dia 15 de fevereiro no Candyall Guetho Square, espaço localizado no bairro do Candeal, em Salvador. As informações sobre o show foram confirmadas ao Portal A TARDE pela assessoria de Margareth. Mais detalhes, como preço dos ingressos e horário do show, não foram revelados.

Agenda

A ministra da Cultura está cumprindo desde ontem, 16, uma agenda cultural e religiosa em Salvador (BA). Nesta quinta-feira, 16, às 7h30, a titular da Pasta estará no culto ecumênico na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Em seguida, caminhou até a Basílica do Senhor do Bonfim, onde participou da tradicional Lavagem da escadaria.

Hoje, ela visitou a exposição, promovida pela Caixa Cultural Salvador, com curadoria de Jonga Cunha. Com entrada gratuita, a mostra reúne peças históricas e oferece experiências interativas que conectam o público à essência da música baiana através de itens icônicos. A exposição segue em cartaz e aberta para visitação até 16 de março, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Para a baiana, a exposição é um evento importante que celebra o marco cultural que é o Axé Music. “É emocionante porque eu também fiz parte disso, daqueles primeiros momentos, da construção do trabalho de uma geração de pessoas e que não foi nada combinado. Foi uma oportunidade que nós estávamos tendo naquele momento do fortalecimento de vários aspectos. Tínhamos a influência do movimento tropicalista, dos Novos Baianos, da Cor do Som. Eu acho que quando nossa geração conseguiu, foi através desse elementos importantes”, disse a ministra.

Momentos marcantes

Para a cantora baiana, dois momentos marcam a carreira dela dentro do Axé Music: um é o resgate das fantasias com blocos mascarados e a outra é a participação dos seis blocos afros para desfile na Barra

“O resgate das fantasias com o Bloco Os Mascarados se transformou na quinta feira de carnaval em Salvador. Isso é um legado que a gente faz e também o movimento da proposta brasileiro. Então isso também foi um movimento continuado, então foram momentos muito emocionantes que eu pude conviver e trabalhar isso porque eu não era uma coisa fácil para a gente conseguir apoio para fazer essas iniciativas”, continuou a ministra.