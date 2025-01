Cantora trans, Raquel celebra feat com O Poeta: “Amo surpreender”

O Poeta e Raquel Virgínia - Foto: Divulgação | Dodô Villar

A cantora pop paulistana Raquel Virgínia realizou um jantar na terça-feira, 14, no restaurante Genaro por Vini Figueira, localizado no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. O evento contou com a presença especial do cantor de pagode O Poeta e foi reservado para convidados. A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, esteve presente e conversou com os artistas sobre o lançamento do clipe 'Consumo', que marca o início da carreira solo da artista trans.

Leia também:

>> Xanddy Harmonia lança ‘Bateu a Ideia’ e mira hit do Carnaval 2025

>> De homofobia a blackface: relembre outras polêmicas de Claudia Leitte

>> Defesa de músico comemora condenação de Claudia Leitte na Justiça

"As pessoas não esperavam que eu fosse fazer uma música nesse estilo, no pagodão, e muito menos que eu cantasse com um artista como O Poeta, que vem de um segmento musical totalmente diferente do meu, já que sou da MPB. Mas eu amo surpreender e fazer o inesperado acontecer", afirmou Raquel Virgínia, acrescentando que está em uma fase de criar músicas para dançar, se divertir e rebolar.

O Poeta e Raquel Virgínia | Foto: Divulgação | Dodô Villar

Em outro trecho do bate-papo, ela ainda revelou como chegou até O Poeta e falou sobre a conexão com o artista. "A Bia do Pagode por Elas que fez o intermédio, mandando a música e ele topou. O Poeta é muito gentil, um gentleman e sou super suave trabalhar com ele", acrescentou, rasgando elogios para o pagodeiro.

A música 'Consumo', de Raquel Virgínia feat. O Poeta, estará disponível nas rádios baianas e nas plataformas digitais a partir de quinta-feira, 16. A canção antecede o lançamento oficial do projeto solo da artista pela Warner Music. O clipe foi gravado na Feira de São Joaquim, em Salvador, e traz cenas provocantes e sensuais ao som do ritmo vibrante do pagodão baiano.

Ouça a música: