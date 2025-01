“Temos que nos posicionar”, diz 'O Poeta' sobre feat com cantora trans

O Poeta e Raquel Vírgina - Foto: Divulgação | Dodô Villar

O Poeta, um dos grandes nomes da nova geração do pagode baiano, deu um importante passo em sua carreira ao gravar 'Consumo' em parceria com Raquel Virgínia, cantora pop e mulher trans. Em conversa com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, o pagodeiro refletiu sobre a responsabilidade dos artistas em abordar questões de gênero e sexualidade.

"Nós, como artistas, temos que nos posicionar, estar atentos a esses assuntos. Não podemos nos omitir [diante desses temas]. Estou muito feliz com essa parceria, tenho certeza de que vai dar certo, e a Bahia não perde por esperar", afirmou O Poeta.

Raquel Virgínia elogiou a coragem e a postura de O Poeta ao aceitar a colaboração. "O papel dos artistas é justamente quebrar barreiras. Ser uma mulher trans e estar cantando com um cara como O Poeta, que carrega toda a masculinidade dele, dentro de um gênero como o pagodão, que ainda é muito masculino, mostra o quão importante é essa atitude. O Poeta está fazendo um excelente trabalho em ajudar a romper essas barreiras", pontuou a cantora.

A música 'Consumo', de Raquel Virgínia feat. O Poeta, estará disponível nas rádios baianas e nas plataformas digitais a partir de quinta-feira, 16. A canção antecede o lançamento oficial do projeto solo da artista pela Warner Music. O clipe foi gravado na Feira de São Joaquim, em Salvador, e traz cenas provocantes e sensuais ao som do ritmo vibrante do pagodão baiano.

Ouça a música: