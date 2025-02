Briga na Timbalada? Denny Denan fala sobre boatos de treta com Buja

Denny Denan e Buja Ferreira causam com atitude - Foto: Divulgação

A gravação do novo DVD da Timbalada no Candyall Guetho Square, no último domingo, 19, contou com uma situação que tem provocado polêmica. Denny Denan e Buja Ferreira causou para os fãs a sensação de um possível climão entre eles.

Desde o início dos Ensaios da Timbalada, no final de 2024, o formato das apresentações tem se mantido o mesmo, e essa estrutura foi replicada na gravação do DVD. Denny assumiu o primeiro bloco sozinho, enquanto Buja cantou separadamente.

Além disso, Buja não participou das performances com os convidados especiais, deixando Denny responsável por dividir o palco com João Gomes, Jorge Vercillo, Afrocidade e Jotapê.

Nas redes sociais, a ausência de Buja em momentos-chave do show gerou comentários entre os fãs, que pediram uma participação mais equilibrada entre os vocalistas.

"A Timbalada agora é Denny? Cadê o Buja, canta muito", disse um. "Buja salvou os últimos 30 minutos desse show terrível", largou outra. Apesar das especulações, a banda e nenhum dos cantores se pronunciaram sobre o fato.

Denny fala sobre os rumores de briga

Em nota ao Portal MASSA!, o cantor Denny Denan rebateu a acusação de suposta briga com Buja. “Eu e Buja sempre fomos amigos e parceiros de palco. A gente tem uma história dentro e fora da música, e isso nunca vai mudar.”

Em seguida, o vocalista da Timbalada justificou sobre o novo formato dos shows da Timbalada. “Quero deixar claro que esse novo formato dos shows da Timbalada, como apresentado nos ensaios no Candyall Guetho Square e no DVD, foi planejado. Não é uma questão de cantar o tempo inteiro juntos, nem mais e nem menos, mas sim de compartilhar a energia, o talento e a magia do palco com o público presente.”

Denny Denan ainda reforçou que apesar das mudanças, o respeito mútuo e a harmonia no trabalho continuam sendo prioridades. “Na estrada, seguimos fazendo o que sempre fizemos: cada um tem seu momento, mas a harmonia e o respeito estão sempre presentes. Não há nenhum tipo de desavença ou constrangimento, muito pelo contrário, seguimos juntos, com a mesma alegria de sempre, fazendo a nossa música para nossos fãs e admiradores”, completou.