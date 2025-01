Psirico anuncia nova edição de ensaio com show completo do É o Tchan!

A segunda edição do Ensaio do Psi já está confirmada para o dia 6 de fevereiro - Foto: Igor Ramos

O Psirico iniciou sua temporada de ensaios no último sábado, 18, no Convento Santa Clara do Desterro, em Salvador, com ingressos esgotados e transmissão ao vivo no YouTube. O show foi marcado pela energia dos clássicos que consolidaram a banda no cenário do pagode baiano.

Márcio Victor, vocalista da banda, abriu a apresentação com "Paz", seguida de "Contregum" e "Mexe o Balaio", conquistando o público com a vibe contagiante do repertório.

A segunda edição do 'Ensaio do Psi' já está confirmada para o dia 6 de fevereiro, no mesmo local. O evento terá como tema o samba de roda e contará com a participação do É o Tchan, que fará um show completo. "É maravilhoso receber meus tios no nosso ensaio. Vai ser inesquecível unir os maiores sucessos da música baiana no palco, com muito samba, pagodão e alegria", afirmou Márcio Victor.

Os ingressos para o próximo evento já estão disponíveis no site da Ticketmaker.