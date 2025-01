No Spanta, Tatau celebra relação da Bahia com o Rio de Janeiro: “Histórica”

Grandes nomes dos gêneros musicais brasileiros agitam o Festival Universo Spanta 2025 - Foto: Kelvin Klay | Ag. A TARDE

O cantor Tatau se apresentou neste sábado, 18, no Palco Lapa do Festival Universo Spanta 2025, que acontece no Rio de Janeiro até a próxima segunda-feira, 20. Em conversa com o Portal A TARDE, o artista disse que era dia de celebrar.

Leia também:

>> Bahia brilha em exposição do A Tarde e na grade do Universo Spanta, no Rio

>> Universo Spanta reúne grandes nomes do samba, funk, trap e axé

>> Diretor do Universo Spanta elogia exposição do Cedoc: “Resistência”

“Hoje é o dia de celebrar. Esse evento é grandioso, já tem muitos anos e cada vez que eu participo é sempre muito especial”, iniciou. A apresentação do baiano contou com a presença da atriz Letícia Colin.

Na ocasião, Tatau enalteceu as similaridades entre a Bahia e o Rio de Janeiro. “Essa relação é histórica, de grandes compositores da nossa música, como Gil e Caetano, que sempre cantaram o Rio de Janeiro. E a gente está aqui segurando essa bandeira. Nós teremos o dia do axé aqui [no evento], que é um dia importante e só vai ter bandas de axé para homenagear os 40 anos. Mas hoje tem eu envolvido nesse processo para contar um pouco, dar uma pincelada dessa minha história com o axé”, ressaltou.

Por fim, o cantor falou um pouco sobre como será o seu carnaval. Ele citou os ensaios dele, que estão acontecendo no Mercado Modelo, na capital baiana, todas as quintas-feiras. “Está muito gostoso, com convidados. E meu carnaval é pelo país. Eu faço quinta-feira em Salvador e depois vou percorrer o Brasil, que tem vários carnavais bacanas e que são tão grandiosos quanto o de Salvador. Vou levar a música da Bahia para outros lugares”, finalizou.

| Foto: Kelvin Klay | Ag. A TARDE

Festival Universo Spanta 2025

Grandes nomes dos gêneros musicais brasileiros agitam o Festival Universo Spanta 2025, no Rio de Janeiro. Considerada uma das principais festas do verão carioca na Marina da Glória, o festival começou no dia 10 de janeiro e deve reunir nomes com Gloria Groove, Jorge e Mateus, Zé Ramalho, Felipe Ret, Jorge Aragão, Simone Mendes e entre outros.

Neste ano, o espaço do Universo Spanta está em dois palcos: o Lapa, que estará localizado no pavilhão coberto, e o Guanabara, à beira da Baía, que contará com cobertura que garantirá conforto ao público. Uma grande praça de alimentação, com bares e restaurantes tipicamente cariocas, estará localizada entre os dois palcos.

Os ingressos são divididos em Pista e Espaço Cidade Maravilhosa, área exclusiva perto do Palco Guanabara, com entrada, bares e banheiros próprios. E é possível adquirir um Passaporte com três ingressos com desconto para curtir todo o fim de semana. As vendas já estão abertas na plataforma Zig Tickets.

Confira a programação do evento:

Segunda, 13

A partir das 18h: Délcio Luiz, Arlindinho, Mauro Diniz e convidados

Sexta, 17

A partir das 18h:

Palco Guanabara: BK e Filipe Ret

Palco Lapa : Budah, Duquesa e MC Maneirinho

Sábado, 18

A partir das 16h:

Palco Guanabara: Baco Exu do Blues, Belo, Ludmilla e Simone Mendes

Palco Lapa: Os Garotin, Kevin O Chris e Tatau

Cortejo: Mangueira e Beija-Flor

Domingo, 19

A partir das 16h:

Palco Guanabara: Bell Marques, Daniela Mercury e Ivete Sangalo

Palco Lapa: Armandinho, Dodô e Osmar com participação especial de Carla Visi, Gerônimo Santana e Márcia Short, Rafa & Pipo Marques, É o Tchan, Ilê Aiyê e Matheus VK

Segunda, 20

A partir das 18h:

Grupo Arruda, Arlindinho, Moyseis Marques e convidados

*Priscila Melo viajou para o Rio de Janeiro para acompanhar o Festival Universo Spanta 2025.