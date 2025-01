Diretor do Universo Spanta elogia exposição do Cedoc: “Resistência”

Registro do bloco Timbalada nos anos 2000 - Foto: Carlos Casaes | Cedoc A TARDE

O Grupo A TARDE se uniu ao Universo Spanta para realizar a exposição "75 anos do Trio Elétrico – A Nossa Música é Movimento". A mostra contempla uma curadoria de 28 imagens do acervo centenário de A TARDE, que passaram a ser expostas durante o evento, que começou na última sexta-feira, 10, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

A intenção é que o projeto seja itinerante e, após a temporada no Rio, percorra outras cidades do País. As imagens que compõem a exposição estão sob a guarda do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) de A TARDE e da Agência A TARDE.

A curadoria foi realizada pela equipe do Cedoc e da Agência, juntamente com representantes do Universo Spanta. Segundo Gustavo Nogueira, diretor de conteúdo e projetos especiais da Rio de Negócios, empresa organizadora do festival, a exposição reforça a importância de preservar a história e os protagonistas do Carnaval baiano, “destacando o trio elétrico e o axé como símbolos culturais que transcendem gerações”.

“A iniciativa não só celebra a criatividade e a resistência dessa manifestação cultural, mas também permite que o público reviva momentos marcantes, perpetuando a identidade e a memória coletiva da Bahia”, ressaltou, em entrevista ao Portal A TARDE.

Apresentação do Olodum e Baby do Brasil em 2023 | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Ainda de acordo com ele, só na primeira semana da exposição, cerca de 30 mil pessoas estiveram no evento.



Nogueira pontuou que a exposição tem o potencial de ampliar a percepção do público, “mostrando a riqueza e a complexidade da cultura baiana”. “Através das imagens do Cedoc, é possível conectar visitantes às origens e à evolução do axé e do trio elétrico, promovendo um entendimento mais profundo de sua relevância histórica e cultural, além de despertar ainda mais interesse pela Bahia como um polo cultural sempre inovador”, pontuou.

Festival Universo Spanta 2025

Grandes nomes dos gêneros musicais brasileiros agitam o Festival Universo Spanta 2025, no Rio de Janeiro. Considerada uma das principais festas do verão carioca na Marina da Glória, o festival começou no dia 10 de janeiro e deve reunir nomes com Gloria Groove, Jorge e Mateus, Zé Ramalho, Felipe Ret, Jorge Aragão, Simone Mendes e entre outros.

Neste ano, o espaço do Universo Spanta está em dois palcos: o Lapa, que estará localizado no pavilhão coberto, e o Guanabara, à beira da Baía, que contará com cobertura que garantirá conforto ao público. Uma grande praça de alimentação, com bares e restaurantes tipicamente cariocas, estará localizada entre os dois palcos.

Os ingressos são divididos em Pista e Espaço Cidade Maravilhosa, área exclusiva perto do Palco Guanabara, com entrada, bares e banheiros próprios. E é possível adquirir um Passaporte com três ingressos com desconto para curtir todo o fim de semana. As vendas já estão abertas na plataforma Zig Tickets.

Confira a programação do evento:

Segunda, 13

A partir das 18h: Délcio Luiz, Arlindinho, Mauro Diniz e convidados

Sexta, 17

A partir das 18h:

Palco Guanabara: BK e Filipe Ret

Palco Lapa : Budah, Duquesa e MC Maneirinho

Sábado, 18

A partir das 16h:

Palco Guanabara: Baco Exu do Blues, Belo, Ludmilla e Simone Mendes

Palco Lapa: Os Garotin, Kevin O Chris e Tatau

Cortejo: Mangueira e Beija-Flor

Domingo, 19

A partir das 16h:

Palco Guanabara: Bell Marques, Daniela Mercury e Ivete Sangalo

Palco Lapa: Armandinho, Dodô e Osmar com participação especial de Carla Visi, Gerônimo Santana e Márcia Short, Rafa & Pipo Marques, É o Tchan, Ilê Aiyê e Matheus VK

Segunda, 20

A partir das 18h:

Grupo Arruda, Arlindinho, Moyseis Marques e convidados