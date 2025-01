Exposição de fotos do Cedoc no Rio de Janeiro celebra o Carnaval baiano

Ivete Sangalo comanda multidão no circuito Dodô - Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

O Carnaval 2025 vai celebrar os 75 anos da criação do trio elétrico e os 40 anos da axé-music. Para homenagear esses marcos da maior festa do verão baiano, o Grupo A TARDE se uniu ao Universo Spanta para realizar a exposição 75 anos do Trio Elétrico – A Nossa Música é Movimento!

A mostra contempla uma curadoria de 28 imagens do acervo centenário de A TARDE, que serão expostas durante o Festival Universo Spanta, a partir de amanhã, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

A intenção é que o projeto seja itinerante e, após a temporada no Rio, percorra outras cidades do País. As imagens que compõem a exposição estão sob a guarda do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) de A TARDE e da Agência A TARDE.

Trio eletrico de armandinho, dodo e osmar, em 1985: historico que remonta ao carnaval de 1950 e à fóbica | Foto: Cedoc a tarde

Diretor artistico do universo spanta, max viana | Foto: Arquivo Pessoal

Grupo é o tchan e bloco happy, em foto de 2000 | Foto: Antonio Queiros / Cedoc A TARDE

Gustavo Nogueira, diretor na rio e negocios | Foto: Arquivo Pessoal

A curadoria foi realizada pela equipe do Cedoc e da Agência, juntamente com representantes do Universo Spanta, marca icônica do Carnaval do Rio de Janeiro, e que celebra a diversidade da música brasileira desde 2002. A parceria é um importante passo para consolidar a nacionalização da marca A TARDE, conforme ressalta o presidente do Grupo, João de Mello Leitão.

“O acervo do Grupo A TARDE é um patrimônio histórico e cultural de valor inestimável, reunindo registros que contam a história da Bahia e do Brasil ao longo de décadas. Preservar e renovar esse acervo é fundamental para garantir o acesso das gerações futuras a documentos, fotografias e conteúdos que refletem momentos marcantes da sociedade, em áreas como política, cultura e cotidiano. A recente iniciativa de renovação e curadoria desse acervo para exposição reafirma o compromisso de

A TARDE com a memória coletiva e o jornalismo de qualidade. Ficamos muito felizes com essa curadoria de registros históricos que serão levados ao Universo Spanta, um dos maiores festivais de música do País, conectando a riqueza cultural baiana a um público diverso, e ampliando o alcance e a relevância do legado preservado da história de nosso Carnaval e de nossa cultura para o Brasil e para mundo”, afirma João Leitão.

A Bahia é o berço de diversos ritmos musicais, destaca o titular da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), Maurício Bacelar, enumerando que o estado se move ao som dos atabaques, do samba, da MPB, do samba reggae e, claro, do axé.

“Neste ano, no qual comemoramos 40 anos da axé-music, que inclusive será o tema do nosso Carnaval, nos associamos ao Grupo

A TARDE para apoiar o Voa Sabiá do Universo Spanta, que realça a música brasileira. Através da música, um forte potencial da Bahia, estamos promovendo o destino Bahia”, diz Bacelar.

Voa Sabiá é uma competição musical de âmbito nacional que revela jovens talentos da música autoral e que ocorre durante o Festival Universo Spanta, onde grandes nomes da cena musical brasileira, como Ivete Sangalo, Bell Marques, Tatau, Jorge e Mateus, Jorge Aragão, Gloria Groove, Luísa Sonza e escolas de samba, como a Estação Primeira de Mangueira e a Portela, vão se apresentar, junto com inúmeras outras atrações.

Um dos objetivos do festival é mostrar a diversidade musical brasileira, atraindo públicos variados, mas sem deixar que a experiência seja resumida apenas aos shows, explica Gustavo Nogueira, diretor de Conteúdo e Projetos Especiais da Rio de Negócios, holding do Universo Spanta.

“Desejo que cada pessoa possa sair de lá maravilhada e com mais do que uma lembrança. Desejo que saiam de lá pensando: caramba, estive no Universo Spanta e descobri a importância dos blocos afro, do movimento negro para o Carnaval da Bahia e do Brasil, e que foi Moraes Moreira quem deu voz ao trio elétrico. O Universo Spanta quer que cada pessoa tenha uma experiência marcante. Essa exposição cumpre esse papel de divulgar o patrimônio cultural do Brasil para nosso público”, fala Nogueira.

Para o diretor de Relações Institucionais de A TARDE, Luciano Neves, o evento cumpre o papel de preparar o ambiente para movimentar ainda mais o Carnaval da Bahia. “Nesse sentido, o Grupo A TARDE, sempre afinado com a promoção das causas e da cultura da Bahia, não poderia deixar de dar seu apoio”, aponta.

Cronista da Bahia

Foi em 1999, enquanto pesquisava sobre trios elétricos para um documentário, que Gustavo Nogueira descobriu o Cedoc A TARDE. Na época, recorda, ele conheceu a importância do acervo e soube como o jornal centenário era o “cronista da história de Salvador e da Bahia”, conforme define.

“O jornal sempre esteve presente e retratando as ruas, especialmente no Carnaval. Lembro que a primeira imagem que vi da Fobica era uma foto do A TARDE e nunca esqueci do jornal. Então, quando pensamos e decidimos o tema do Universo Spanta 2025, uma das primeiras coisas que pensei foi no acervo de A TARDE”, acrescenta.

Um dos grandes propósitos da exposição é ajudar a contar a história do Carnaval de rua de Salvador, tanto para quem já viveu essa experiência, quanto para quem não conhece ainda, diz Max Viana, diretor artístico do Universo Spanta.

Ele explica que o festival sempre busca os temas em datas importantes e efemeridades, então foi natural escolher celebrar os 75 anos do trio elétrico e os 40 da axé-music em 2025.

Mergulho na história

“As imagens são incríveis, o acervo do A TARDE é lindo. Reúne momentos de muita importância dessa história tão rica, ainda mais quando falamos de axé-music, com um ritmo tão intrínseco na música brasileira e de onde grandes nomes de nosso diverso cenário musical saíram. Essas imagens vão contar para o público histórias que muitos não devem conhecer, como a da Fobica, ou os primeiros anos de bandas e blocos amados, como Chiclete com Banana e Eva, por exemplo. Nós queremos mostrar ao público o tamanho dessa importância cultural”, detalha Max Viana.

A seleção das imagens para a mostra passou por algumas etapas. Primeiro, as equipes do Cedoc e da Agência A TARDE consultaram as milhares de fotografias analógicas e digitais do acervo histórico do jornal, fazendo uma curadoria de mais de 70 fotografias de diversas fases do Carnaval.

Depois, o material foi submetido à equipe do Universo Spanta para a escolha das 28 imagens da exposição, sendo 22 históricas do Cedoc e mais seis da Agência, mostrando as folias mais recentes.

“O Cedoc abriga todo o acervo histórico dos 112 anos de A TARDE. São mais de 100 mil pastas com milhares de fotografias, microfilmes, negativos, uma hemeroteca física e uma digital, documentos, vídeos, uma infinidade de registros sobre a Bahia e a nossa cultura. A coleção de fotografias do Carnaval é muito rica visualmente e possui registros icônicos da festa nas ruas, nos blocos e da carreira das grandes estrelas da festa ao longo de décadas”, enumera Andreia Santana, coordenadora do Cedoc.

O gestor de marketing do Grupo A TARDE, Zeca Sento-Sé, pontua que o Universo Spanta reúne um público tão diverso quanto o próprio A TARDE, que oferece conteúdos multiplataforma para audiência variada, o que também combina muito com a riqueza do Carnaval.

“Sendo o primeiro grande evento musical do ano, essa é uma excelente oportunidade para consolidarmos nossa marca junto a um público que já demonstra afinidade com nossos conteúdos. Como líderes de mercado no Norte e Nordeste, vemos nessa parceria a chance de ampliarmos nossa atuação e entregarmos conteúdos de alta qualidade para um público ainda maior, preservando ao mesmo tempo a herança cultural baiana, fundamental para as futuras gerações”, diz Zeca.

O Festival Universo Spanta acontece de amanhã a domingo, e entre os dias 17 e 19/01, na Marina da Glória, Rio de Janeiro. Para conferir a programação, outras informações e comprar ingressos, acesse www.universospanta.com.br.