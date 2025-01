Bahia brilha em exposição do A Tarde e na grade do Universo Spanta, no Rio

Fotos do Cedoc despertaram a curiosidade de quem passava pelo evento - Foto: Kelvin Klay | Ag. A TARDE

Teleguiados pelo som do trio, o Grupo A TARDE e o Festival Universo Spanta se uniram para contar as histórias do Carnaval de Salvador em terras cariocas, com a mostra "75 anos do Trio Elétrico – A Nossa Música é Movimento". A exposição estará presente até o final do evento, que recebe grandes nomes da música brasileira neste final de semana e na segunda-feira, 20, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

A curadoria, com 28 imagens do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) de A TARDE e da Agência A TARDE, retrata cenas como a da Fobica, carro aberto que levava os irmãos Macedo nos anos 1950, num improviso que abriu caminho para o trio elétrico. Há ainda registros de Gilberto Gil tocando agogô no tapete branco do afoxé Filhos de Gandhy e Luiz Caldas, no período do sucesso “Fricote”.

São 28 imagens na exposição | Foto: Kelvin Klay | Ag. A TARDE

Pelas lentes de A TARDE, também foi registrado o auge da axé music durante os anos 90, com Daniela Mercury, Gerônimo Santana, É o Tchan!, Ivete Sangalo e diversos outros ícones do movimento carnavalesco.

As fotos expostas despertaram a curiosidade de quem passava pelo Palco Lapa. “Conta a história do Carnaval da Bahia e tem um pouquinho da história do nosso Brasil, porque a cultura é o nosso país. Fiquei muito feliz de ter visto como começou, e aqui a gente vê não como terminou, mas como evoluiu”, destaca o carioca Thiago Marins, 42 anos, que curtia a sexta-feira no Universo Spanta.

“É a história diante dos nossos olhos. Eu, como bom amante da axé music, ainda não tive o prazer de passar um Carnaval lá [em Salvador], mas é um sonho que eu tenho de passar no melhor Carnaval do mundo”, contou o também carioca Rafael Maciel, 32 anos, e fã declarado da banda Asa de Águia.

Público parou para conferir mostra | Foto: Kelvin Klay | Ag. A TARDE

Cerca de 30 mil pessoas passaram pelo espaço que recebe a exposição no primeiro fim de semana do Festival Universo Spanta, entre 10 e 12 de janeiro. Veja mais detalhes abaixo:

Dendê no palco

A rapper Duquesa, de Feira de Santana, tem ganhado destaque no rap nacional com seu papo reto e autoestima elevada/ | Foto: Kelvin Klay | Ag. A TARDE

Com dendê nas rimas, e o público acompanhando com as letras na ponta da língua, a rapper baiana Duquesa abriu a noite de apresentações da sexta-feira, 17, que teve sua line-up dedicada ao rap. A feirense tem ganhado os holofotes do rap nacional com sucessos como “99 problemas”, cujo clipe oficial ultrapassa 8 milhões de visualizações no YouTube, e “Taurus", com mais de 4 milhões de exibições na mesma plataforma.

E a Bahia seguirá em alta no Festival Universo Spanta. Neste sábado, 18, passam por lá Baco Exu do Blues, Simone Mendes e Tatau.

Mas a cereja do bolo será mesmo o domingo, 19, quando a festa “leva” a exposição do Cedoc para os palcos e reserva a grade de atrações para homenagear a axé music, com grandes nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Daniela Mercury, É O Tchan, Ilê Aiyê Armandinho, Dodô e Osmar com participação de Carla Visi, Gerônimo Santana e Márcia Short e muito mais.